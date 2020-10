"OVAKO IZGLEDA KADA DVOJAC IZ NOVOG BEOGRADA PREĐE REKU"! Predsednik Vučić na radnom ručku sa liderom SPAS-a Aleksandrom Šapićem (FOTO)

View this post on Instagram

"Ovako izgleda kada dvojac iz Novog Beograda pređe reku i napravi radni ručak u kineskom restoranu. Verujem da bliskom saradnjom u budućnosti možemo mnogo dobrog da donesemo Srbiji." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Aleksandrom Šapićem predsednikom Srpskog patriotskog saveza - SPAS.