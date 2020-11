BRNABIĆ: Mogu da me zovu i fikus, važno je da napredujemo! Do kraja godine rezultati u borbi protiv mafije

Ona je rekla da nema problem sa sujetom, niti sa tim da je zovu "fikus" dok god Srbija napreduje, dok rastu plate i penzije i smanjuje se nezaposlenost.

Naglasila je da je Srbija zemlja pobednik u ekonomiji, uprkos krizi izazvanoj pandemijom korona virusa.

- Kako god da me neki zovu, važno je da napredujemo - poručila je Brnabić.

Na pitanje kako su se uklopili novi ministri, Brnabić je rekla da je jako zadovoljna, da nema vremena za gubljenje i da ministri koji imaju velike izazove odmah kreću da rade.

- Dobro su se snašli - navela je Brnabić i poručila da svi zajedno rade na realizaciji prioriteta i sagledava se šta sve mora da se uradi u prvih 100 dana rada nove Vlade.

Kaže i da je sa ministrima pre nekoliko dana prošla kroz sve projekte koji treba da se nastave i one koji moraju da se započnu u 2021. godini, a za koje navodi da su važni za unapređenje kvaliteta života građana.

- Imamo ambiciozne ciljeve u vezi sa rastom BDP-a. Prilično je izvesno da ćemo 2020. završiti kao najuspesnija zemlja u Evropi, jer ćemo imati najmanji pad - rekla je Brnabić.

Do kraja godine rezultati u borbi protiv mafije

Brnabićeva je izjavila da je imala pojedinačne sastanke sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem i ministarkom pravde Majom Popović u vezi sa borbom protiv mafije i da će se rezultati te borbe videti do kraja godine. "U subotu sam imala sastanak sa ministarkom pravde, juče sa predsednikom. Na najozbiljniji način se radi na tome", rekla je Brnabić. Brnabić je, odgovarajući na pitanje da li će se uskoro videti rezutati, odgovorila da će to biti do kraja godine.