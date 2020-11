Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Pink Željko Mitrović oglasio se povodom novih napada Marinike Tepić.

Nakon napada u slučaju nastupa Aleksandra Vuksanovića Ace Lukasa u emisiji „Hit Tvit“, izrečenih između ostalih od strane televizije N1 i Zaštitinika građana, nastavila se hajka na televiziju Pink i voditeljku emisije „Hit Tvit“ Vericu Bradić.

Potpredsednica Đilasove stranke Marinika Tepić danas je došla ispred zgrade televizije Pink sa lažnim otpužbama da Verica Bradić nije profesionalno reagovala na napade na novinarku televizije N1 koje je u emisiji izneo Aleksandar Vuksanović. Povodom održane konferencije za štampu koju je Marinika Tepić organizovala ispred zgrade televizije Pink, upravo na mestu gde su pre nekoliko godina prebijene dve Pinkove novinarke na šta nije reagovala, javno se obratio i vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Pink, Željko Mitrović.

Saopštenje vlasnika i glavnog i odgovornog urednika televizije Pink Željka Mitrovića povodom napada Marinike Tepić prenosimo u celosti:

- Nikada nisam bio od onih koji su egzaltirano podržavali izjavu pokojnog Aleksandra Tijanića da novinari nisu golubovi koju mogu da s*ru po bilo kome. Da li su novinari golubovi ili ne, nisu pitanja koja mene zanimaju, ali da li se novinarka televizije Pink Verica Bradić u emisiji „Hit Tvit“ ponela po svemu u skladu sa svim pravilima novinarske profesije u zaštiti novinarke N1 Žakline Tatalović, prekinuvši nepristojan nastup Ace Lukasa, a zatim vanredno pustivši reklame kako bi smirila tenzije u studiju, jeste nešto što me veoma zanima i na šta sam veoma ponosan. Ovo o čemu pišem iako je proverljivo pregledom snimka emisije na Jutjubu i zbog toga nije skroz jasno zašto se Marinika Tepić odlučila da konferenciju za štampu, povodom ovog događaja organizuje baš ispred Pinka i to baš na mestu koje je simbol nasilja nad novinarima gde su samo pre nekoliko godina prebijene dve novinarke televizije Pink, možda je to u znak solidarnosti sa izvršiocima nasilja nad dve devojke novinarke koje su samo radile svoj posao. Kao što je ironija kada se atieista zove Bogoljub, tako je i ironija kada se Marinika bez artikulisane političke platforme i ideologije predstavlja kao političar i to onaj koji kao glavnu političko-medijsku temu uspostavlja jedan običan, istina nepristojan, ali ipak samo estradni sukob, jer kada padnu teške reči između pevača i novinarke onda to svakako ne može biti politički sukob ali je svakako situacija u kojoj bi Marinika trebalo da organizuje konferenciju za štampu ispred udruženja estradnih umetnika ili ispred „Granda“. Zašto je teška reč razmenjena između pevača i novinarke značajniji događaj za Mariniku od prebijanja Pinkovih novinarki od strane pijanih batinaša Dveri, to samo Marinika zna, jer se tada nije ni oglasila a konferencija joj nije bila ni na pameti, ili zašto je Marinika odćutala Sergejev tvit u kome piše: „Bolje da je Amfilohije sahranio Vučića nego Vučić Amfilohija“, ali nisam primetio ni da je osudila novinara koji je predlagao progon Vučićevog sina Vukana koji ima samo tri godine. Mozda Marinika samo predlaže meni i ostalima da kad god neko u živom programu uvredi nekoga idemo svi zajedno da ispred tog medija pravimo cirkus jer ovo i pišem da ostane zapisano, ko je otvorio sezonu cirkusa ispred medija. Zna Marinika dobro da u živim programima nije moguće cenzurisati goste koji su mene lično na njenim televizijama više puta vešali na Terazijama i nisam zbog toga pravio nikakav cirkus jer ne smatram to greškom medija, već politikom medija koja može biti i legitimna ako znamo da Čankova, Živkovićeva i Đilasova Marinika skrnavi našu sadašnjost koja izvesno ima dobru budućnost zarad njene i njihove prošlosti čiju budućnost jedva preživeh.

Još jednom napominjemo da, uprkos žaljenju što je u neprimeren kontekst postavljena novinarka koja ni na koji način nije trebalo da bude tema emisije, televizija Pink i uredništvo emisije „Hit Tvit“ nema obavezu da objašnjava da li deli ili ne deli stavove gostiju u emisijama, a medijska je činjenica da ti stavovi u nekim slučajevima mogu biti i uvredljivi i da su to situacije koje je u živim emisijama nemoguće izbeći. Međutim, u priloženom video materijalu iz emisije se jasno vidi da se voditeljka Verica Bradić u pomenutoj situaciji ponela veoma profesionalno.