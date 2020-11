Ovi izbori ulaze u istoriju Amerike kao jedni gde je izlaznost bila na instorijskom maksimumu. Amerikanci su pokazali šta znači demokratija i da se probelemi rešavaju kroz institucije i izborni proces, rekla je Milić za emisiju Pravac.

Demokratski kandidat Džo Bajden novi je predsednik Amerike, potvrdili su rezultati predsedničkih izbora koji su održani u trećeg novembra. Bajden je, prema njima, do sada sakupio 273 elektorska glasa, dok aktuelni predsednik, republikanac Donald Tramp ima 214.

Za pobedu na predsedničkim izborima potrebno je 270 elektorskih glasova. Međutim, Tramp je najavio da neće priznati ove rezultate, tvrdeći da se radi o izbornoj krađi.

Ono po čemu su ovi izbori takođe posebni je da je ove godine zabeležena najveća izlazonost u poslednjih 120 godina. Bajden je do sada osvojio više od 73 miliona glasova - najviše u istoriji predsedničkih izbora.

Tramp je osvojio skoro 70 miliona, što je drugi najbolji rezultat svih vremena. Sledeće pitanje koje se nakon izbornih rezultata postavlja je predstojeća primopredaja dužnosti.

Jelena Milić direktorka Centra za Evro-atlanske studije ocenila je za emisiju Pravac kaže da Tramp povlači ono što inače nije praksa, a to je donošenje velikih odluka.

-Pošto je smenio neke ljude na poziciji, a neki su dali ostavke, pa može komotno da se desi da smeni šefa CIA i FBI. Sindi Pauel bi mogla da bude nova direktorka FBI, ona je bila tužilac na razim nivoima, i smatra se za iskusnos parničara. Ukoliko Tramp obaveštajnu zajednicu stavi pod svoju političku kulturu, to može da bude klimavo i da verovatno nešto ima u rukavu – ocenila je Milić.

Kaže da je izvesno i da Tramp, zbog svoje preke naravi, napravi kontrauslugu samom sebi.

-Važno je što mnogo medija u svetu prati izbore u Americi, i njihov komplikovan izborni sistem. Reč je o velikoj demokratiji sa nezavisnim institucijama – dodaje.

-Formalno telo koje proglasava predsednika i žena koja je na čelu te agencije nije želela još uvek da proglasi novog predsenika, pa moguće da postoje još neki razlozi i dešavanja koja mi ne shvatamo – kaže Milić.

Kako objašnajva, činjenica je da je Amerika podeljeno društvo, što je u skladu sa demokratijom, a ovim izborima pokazala jedinstvo da sva neslaganja rešava kroz institucije i glasanje.

-Očito je da je Tramp nije izuzetak. On je bio posledica prethodne vlasti. On je najavio i učešće na izborima 2024. Samo je pitanje hoće li nastupiti kao Republikanac ili će da osnuje svoju stranku. Pitanje je koliko su i sada Republikanci podeljeni. On je poručio da je reč o pokretu “Make America great again”, i to, po Trampu, nije vezano direktno za Republikance – smatra ona.