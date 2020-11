DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Preporuke i mere u borbi protiv koronavirusa treba poštovati

Predsednik Jedinstvene Srbije je napomenuo da se država Srbija dobro borila sa koronom i dodao da mora da se radi na tome da se zaštitne mere koriste i poštuju.

Predsednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Marković Palma je tokom rasprave o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u Skupštini Srbije rekao da će poslanici Jedinstvene Srbije glasati za ponudjeni predlog, dodajući da su predložene mere iznudjene jer se gradjani ne pridržavaju mera zaštite od virusa korona.

"Ove mere su iznudjene zaто što ne poštujemo preporuke, ne poštuje se predvidjen broj ljudi koji može da bude prisutan u lokalima, organizuju se skupovi i ne sluša ono što kaže struka. Ono što bih ja apelovao jeste da se na televizijama smanji propaganda i da ne slušamo svakog dana po tri sata priče o koroni. Više se gradjani plaše korone, nego nekada NATO agresije. Gradjani padaju u depresiju a to nije zbog toga što su im manje plate, jer su plate iz godine u godinu sve veće, ne zato što nemaju posla, jer je danas nezaposlenost značajno smanjena" - istakao je Marković.

Predsednik Jedinstvene Srbije je napomenuo da se država Srbija dobro borila sa koronom i dodao da mora da se radi, da se zaštitne mere koriste, poštuju i da predložene izmene zakona nameću gradjanima obavezu da znaju da moraju da nose masku, da bez nje ne smeju na ulicu da izadju.

"Srbija je napravila korona bolnicu za tri meseca , što samo pokazuje da se i po stručnosti, sposobnosti možemo ravnati i sa Kinom . Drago mi je što u ponudjenim izmenama zakona ne stoji zabrana rada lokalima ili policijski čas jer bi u tom slučaju došlo do ekonomske kapitulacije Srbije, a država je pomogla privredu ko nijedna druga u Evropi, sva preduzeća su dobila po 5 plata za svoje zaposlene , tri od trideset i dve od 18 hiljada dinara" kazao je Marković.

Marković je istakao da se ne raduje to što će primenom zakona neko biti kaženjen i dodao da očekuje da će broj zaraženih biti smanjen kada ovaj Zakon stupi na snagu. On se zahvalio lekarima, posebno onima koji su dobili priznanje od predsednika Vučića. Napomenuo je da će grad Jagodina kada prodje korona nagraditi letovanjem u Grčkoj više od 700 medicinskih radnika iz cele Srbije i za to sam obaznedio donatore. On je zamolio nadležne da otvore naše granice jer privreda nema vremena da čeka.

"Srbija je lider na Balkanu kada su ekonomija i industrija u pitanju. Zbog nekih mera postoji problem sa dolaskom stranih investitora. Trebalo bi otvoriti granice jer kada se u privredi izgubi jedan dan, potrebno je trideset dana da se to nadoknadi. Treba da iskoristimo poziciju, jer drugi se sada nalaze u mnogo većoj krizi i da saradjujemo sa svima u svetu" zaključio je Marković.