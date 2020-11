Vulin odlučan: RAT PROTIV MAFIJE do našeg ili njihovog kraja

Rat mafiji je objavljen i vodiće se do kraja ili našeg ili njihovog, poručio je danas ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

"Predsednik Vučić ne govori uzalud da je počeo rat i kada on kaže to, rat je počeo. On je svoju glavu odavno prežalio i njegova porodica trpi više nego što možete da razumete", rekao je Vulin u intervjuu za Politiku.

On je dodao da ima čast da operativno vodi rat sa mafijom, kao i da to i njega i njegovu porodicu čini metom, ali da je to rizik vredan tog da u Srbiji običan covek i njegova deca budu mirni, sigurni, zastićeni.

"Nisam došao na mesto ministra unutrašnjih poslova zato što sam policjac, već zato što treba sa policajcima da dam sve od sebe da se što vise kiminalnih aktinosti spreči i rasvetli, a život kriminalaca učini što je moguće težim", rekao je Vuluin.

Govoreći o rotaciji ministarskih funkcija sa Nebojšom Stefanovićem, Vulin je ocenio da "ništa ne počinje od nule" i da su jedan drugome ostavili ministarstva sa odličnim rezultatima postignutim u prethodnom sazivu vlade Srbije.

"Svako od nas je dao svoj doprinos u resoru u kojem je radio, rezultati su vidljivi i svako od nas je svom nasledniku ostavio bolje i snažnije ministarstvo nego što ga je zatekao. Moj cilj u MUP je da zaštitimo običnog čiveka, da iskorenimo ulični kriminal, reket, dilere", ukazao je Vulin.

Govoreći o ugroženosti srpskih policajaca u Kopnenoj zoni bezbednosti, Vulin je ukazao da bande kosovskih Albanaca konstantno organizuju krađu šume na teritoriji centralne Srbije.

"Opremljeni su dronovima, sistemima veze, modernom mehanizacijom i uvek vode naoružane čuvare koji pucaju čim vide naše pipadnike. KPS im nije prepreka već saveznik, KFOR objašnjava da to nije njihova odgovornost, a najveći problem je to što je prostor uz administrativnu liniju opusteo i što ima malo Srba. Baš zato pripadnici MUP moraju biti još opremljeniji i zaštićeniji", ukazao je Vulin.

On je podsetio da je ove godine zaplenjeno skoro sedam tona različitih narkotika.

"Ako ovako nastavimo, ova godina će biti rekordna", rekao je Vulin i naglasio da su sve mafijaške likvidacije izazvane samo i jedino sukobima zbog trgovine drogom.

Vulin je ocenio da policija uliva poverenje građana i obećao da će kao ministar učiniti sve da se još više zaštiti svaki pripadnika MUP.