PALMA: U SRBIJI POSTOJI VIZIJA SA LOGIKOM!

"Radosna vest je da se Srbija našla na Londonskoj berzi, a to znači da će najmanje dva puta biti više zainteresovanih stranih investitora da donose svoj novac u Srbiju i da otvaraju nova radna mesta", izjavio je danas u Skupštini Srbije predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Marković je rekao da je pohvalno odlaganje plaćanja poreza za one subjekte, koji možda u ovom trenutku nisu naplatili svoje proizvode.

"Za lokalne samouprave je važan porez na apsolutna prava jer ta sredstva idu lokalnim samoupravama i povećavaće se izvorni prihodi i zato je veoma važna ekonomska stabilnost države, isplata redovnih obaveza kao što su plate i penzije. Želim da pohvalim što će se od sledeće godine penzije isplaćivati po švajcarskom modelu, po modelu jedne od ekonomski najstabilnijih država na svetu", rekao je Marković i dodao:

"Važno je reći da se Srbija danas ravnopravno takmiči sa zemljama Evropske unije koje su pre 7 – 8 godina bile mnogo jače od naše zemlje u svakom smislu, a danas ne samo da se sa takvim državama takmičimo, nego i pobeđujemo. Srbija ima dobru budućnost, a država koja ima budućnost ima i samostalnost, a to znači da neće više niko da traži od nas nešto što je protiv naše volje, jer ne zavisimo od međunarodne pomoći. Neke moćne države Evropske unije su prezadužene i morale su da prodaju nešto što je za njih ogromno bogatsvo. Ja neću da govorim koje su to države", istakao je Marković i naveo primer Italije, koja je nekada bila simbol u svemu za Srbiju, a danas je možda i najzaduženija država u Evropi po glavi stanovnika.

"Srbija danas može svima u ekonomskom smislu da izađe na crtu. Jedinstvena Srbija će glasati za ovaj set finansijskih zakona, jer nikome ne šteti, a imaće koristi svaki građanin u ovoj državi. Najvažnije je da postoji vizija sa logikom u ekonomskom smislu, a vizija sa logikom nije intuicija, pa vi sada kažete “ja osećam nešto”. To nije da odeš na trafiku pa kupiš i pročitaš. To znači da si nešto radio u životu i osetio na svojoj koži. I uporediš se sa komšijom, a pod tim mislim na druge države i onda konstatuješ da dobro radiš. Našoj koaliciji SPS – Jedinstvena Srbija nisu važne funkcije, nego nam je važno da gde god da stanemo, ljudi kažu “svaka vam čast imate dobre i vidljive rezultate. Srbija treba da nastavi putem kojim ide, a to je put razvoja, sigurnosti i put budućnosti”, rekao je Marković.

VUČIĆEV GOVOR NA SAHRANI PATRIJARHA IRINEJA JE BIO PRAVOSLAVNI, A NE POLITIČKI

“Slušam neke koji kažu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije trebao da govori na sahrani Patrijarha Irineja. Njegov govor uopšte nije bio politički, njegov govor je bio pravoslavni i emotivni”, rekao je Marković.

ZAŠTITITI POLJOPRIVREDNIKE I SVE GRAĐANE OD NAKUPACA I TRGOVACA

“Imam pitanje za ministra poljoprivrede Srbije, a to je “kako da zaustavimo da poljoprivredni proizvođači večno rade za nakupce i trgovce. Nikada tovna junad nisu bila jeftinija nego poslednjih meseci. Jedno tele košta 600 evra, a poljoprivredni proizvođač mora da ga čuva od 9 do 12 meseci. Pre par meseci cena tovnih junadi je bila 2,2 evra po kilogramu žive vage, a danas 1, 7 evra. A cena u kasapnicama je ostala ista. Gde te pare idu ? I tako se pravi dupla šteta. I za poljoprivredne proizvođače i za kupce, odnosno sve građane koji odlaze u prodavnice i kasapnice”, izjavio je danas predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma. “Imajući u vidu da poljoprivredni proizvođač jednom godišnje prima platu, odnosno jednom godišnje dolazi do para i onaj ko ima 10 junadi u štali, na taj način godišnje gubi između 3000 i 4000 evra. Ne kažem da je za to kriv ministar poljoprivrede, ali moraće u taj posao da se uključi i inspekcija da vidimo gde ta razlika u ceni odlazi, jer se dešava da oni koji se bave preradom mesa i prodajom u kasapnicama zarađuju po dva puta više u odnosu na nabavnu cenu.

MORAMO DA RADIMO I NOSIMO TAJ VIRUS KAO DA JE OBIČAN GRIP

“Predlažem i da sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović obiđe kovid ambulante i odeljenja i da obiđe i narodne poslanike koji su zaraženi korona virusom, jer Odalović ima imunitet. Siguran sam da svi pacijenti u kovid odeljenjima imaju maksimalnu uslugu i treba da se zahvalimo svim zdravstvenim radnicima. Ja sam siguran da 20 posto građana Srbije ima virus, a nema simptome. I još jednom bi apelovao da se smanje medijske poruke o koroni. Mi moramo da radimo i nosimo taj virus kao da je običan grip. Da rade fabrike i da nam deca idu u škole. Evo neki gradovi su sami doneli odluku da deca ne idu u škole. Ne može grad da ima takvu autonomiju. Autonomiju nad decom imaju roditelji. Takođe mi narodni poslanici treba da radimo i ne sme da nas uplaši korona virus”, rekao je Marković.