PALMA: NIKADA TRANSPARENTNIJE U SKUPŠTINI SRBIJE NIJE BILO

„Želim da pohvalim ovaj set zakona. Dugo sam u parlamentu u onoj staroj zgradi i u ovoj novoj i nikada se nije desilo da ovoliki broj zakona bude predložen, a da se ti zakoni odnose na lokalne samouprave“, rekao je u Skupštini Srbije predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

„Ne hvalim ovaj zakon što će grad Jagodina dobiti pare za sistem za prečišćavanja voda, jer mi to imamo. Takođe ne hvalim zakon što ćemo da promenimo glavnu vodovodnu mrežu u Jagodini gde su bile stare azbestne cevi, jer to smo uradili pre dve godine i sami finansirali 5 miliona evra. Ali to je dobro za druge gradove, za lokalne samourave, imajući u vidu da sve više bubrežnih bolesnika ima, a glavni problem je upravo pijaća voda i da će taj problem u mnogim gradovima i opštinama biti rešen. Ova Vlada i ova država brinu o svakom čoveku, o svakom selu, o svakoj opštini i gradu u Srbiji. I nikada transparentnije nije bilo. Izađe ministar finansija i kaže gde se i koliko troši. Ovo su vrlo važni zakoni za lokalne samouprave i to u trenutku kada se budžet ne puni dinamikom kao pre pandemije i kada imate odlivnu stranu veću od prilivne, jer niko nije 2019. godine planirao problem sa koronom i da će trebati mnogo para da se zaštiti svaki čovek u Srbiji“, izjavio je Marković.

PREDLAŽEM STIMULACIJU ZA ZAPOSLENE U VRTIĆIMA

„Hteo bih da zamolim Vladu Srbije i ministra finansija da se stimulišu zaposleni u vrtićima. Oni su svačiji i ničiji. Pripadaju ministarstvu prosvete, ali na neki način, neću reći da su diskriminisani, ali i oni treba malo da imaju stimulans, jer rade najteži posao – rad sa decom u vrtiću. Ono što je najgore počela je korona da ulazi i u vrtiće. Nisu je deca donela, već zaposleni. I da vidimo kako ćemo se izboriti sa tim problemom, odnosno Krizni štab mora pod hitno da da uputstva kako da se ponašaju lokalne samouprave kada su u pitanju vrtići, da ne donose lokalne samouprave same odluke. Deca su nam najvažnija. I to izaziva još jedan problem, a to su roditeji koji nemaju kome da ostave decu na čuvanje“, rekao je Marković.

POČEO SAM DA SE PLAŠIM KONA

„Kada je u pitanju kovid želim da pohvalim i taj predlog zakona, odnosno sredstva koja će biti izdvojena u te svrhe, jer zdravlje svakog čoveka i zdravlje nacije nema cenu. Ali ja želim da zamolim lekare, doktor Kon, svaka mu čast, ali kada god upalim neki tv kanal – doktor Kon. Ej ljudi i ja sam počeo da se plašim od njega. Izgeda da više ne delimo koronu na talase. Neprekidno je prisutna u našem društvu i celom svetu. Ali mi možemo da se pohvalimo da smo imali najbolju preventivu i da imamo najmanji broj umrlih. Moj predlog je „Ajmo da pustimo lekare koji leče građane po bolnicama da pričaju“. Oni najbolje znaju. Svaka čast stručnjacima koji imaju dobro iskustvo i dobri su analitičari i daju dobru dijagnozu, ali dame i gospodo, korona je počela da ulazi u svaku petu porodicu. Mi u Jagodini, koliko ja znam, imamo osam porodica koje su kompletno zaražene. Jer kada jedan ima temperaturu, za pet šest dana dobiju temperaturu svi u porodici. I to je sastavni deo nečega što moramo da nosimo, ali bez medijskog psihološkog udara. Zato molim lekare da se malo povuku iz tih medijskih kuća i da nas psihološki ostave na miru, jer problem je, ljudi padaju u depresiju. I neću bre više da gledam te konferencije koje traju po dva sata. Saopštite šta imate i gotovo. Sinoć vrtim kanale i nađem nešto na francuskom, iako ne znam francuski, već samo deset reči. Ja sam 2009. godine rekao u parlamentu „Sada imamo ptičji grip, a posle nekolko godina dobićemo i konjski grup i tako dalje“. Srbija se dobro bori i ne može niko da zameri predsedniku Srbije kada se obraća javnosti, jer građani najviše njemu veruju. Veruju i nama koji diskutujemo i usvajamo zakone“, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.