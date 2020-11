PALMA: Uhapsiti Noga zbog pretnji predsedniku Vučiću i njegovoj porodici

Ovaj Srđan Nogo, on preti celoj porodici predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ljudi, ja nisam za to da mi na sedeljkama pričamo o tome, nego da se sprovodi zakon. Istog trenutka mora da bude uhapšen, izjavio je Dragan Marković Palma lider Jedinstvene Srbije.

"Zamislite za vreme Tita. Da li je smelo tako nešto da se radi. Ali za vreme Tita niste trebali da zaključavate vrata, crveni pasoš je otvarao sva vrata u svetu i bila je sigurnost za svakog čoveka. Nemojte više da gledate šta će da vam kažu oni sa strane. Kako se policija ponaša u Francuskoj, videli smo na primeru „žutih prsluka“ kada su ih isprebijali. I oni će da me kritikuju. Kako se ponaša Angela Merkel i nemačka policija, isto smo videli. Šta će neko da kaže. Baš me briga šta će neko da kaže. Hoću da živimo u bezbednoj zemlji, Primenite zakon“, poručio je predsednik Jedinstvene Srbije i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma, prilikom postavljanja poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu.

„Ovo nije prvi put da se preti predsedniku Srbije i njegovoj porodici. Kada će da se preseče ta praksa da tužilaštvo kaže da neće. Ko u tužilaštvu neće ? Ako postoje svedoci i materijalni dokaz za neko delo, kako može da neće. Ima nešto što se zove i izuzeće sudija u nekom procesu, je li tako minstarka pravde“, rekao je Marković obraćajući se ministarki pravde Srbije. Šta ako neko ne obavlja svoj posao. Nije ministar pravde ćata i nisu Vas izabrali da budete ćata. Ako ne štitite predsednika države, šta da kaže običan čovek na selu koji ima 20 bikova i proda ih. Doći će neko da mu otme taj novac. Ajde da čuju građani ministarku pravde, da li je ovo poslednji put i šta ste vi uradili i šta ćete vi uraditi u narednom vremenskom periodu“, uptiao je predsednik Jeidnstvene Srbije.

MINISTARKA PRAVDE : SIGURNA SAM DA ĆE PRESUDE BITI OSUĐUJUĆE

Ministarka pravde Srbije Maja Popović je, odgovarajući Draganu Markoviću Palmi rekla, da su pretnje koje su izrečene predsedniku Srbije i njegovoj porodici, ne samo od strane Srđana Noga, zaista brutalne. Tužilaštvo mora da reaguje.

"U ovom konkretnom slučaju sam upoznata sa činjenicama da je apsolutno urađeno sve u tom predmetu. Ministarstvo ne može da naredi tužilaštvu šta da radi, ali može da radi nadzor. Trenutno je 11 predmeta koji su živi i koji se odnose na ugrožavanje sigurnosti predsednika Srbije i njegove porodice. Sigurna sam da će to biti osuđujuće presude, imajući u vidu da su već prvostepeni postupci završeni, a mi ćemo kao ministarstvo dati punu podršku i sudovima i tužilaštvu da se brutalno sankcionišu svi napadi i ugrožavanje sigurnosti svakog čoveka u Srbiji“, rekla je miniistarka pravde Srbije, odgovarajući na pitanje Dragana Markovića Palme.

PALMA : SMANJTE KORONU, A IGRA LI ZVEZDA VEČERAS

„Doktora Kona izuteno cenim, ali rekao sam da više neću da ga slušam, jer sam to video od Aleksandra Vučića predsednika Srbije. Kon je maja meseca rekao da će juna, jula i avgusta virus korona nestati zbog visokih temperatura. Vučić ga nije slušao nego je počeo da pravi nove kliničke centre, da adaptira kliničke centrte i bolnice, da nabavlja medicinsku opremu. Čak ga nije slušao ni Ivica Dačić, koji je tada otišao u Kinu, koja je u to vreme bila najzaraženija država na svetu i obišao je više afričkih zemalja, od koji su dve povukle priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije. Ja molim Vladu Srbije da smanjimo medijsko trovanje ljudi od strane nekih stručnjaka. Ajmo da o koroni pričaju doktori koji leče narod i koji se nalaze u opremi koja se zove „sauna“. Znate li koliko danas bolesnih ljudi čeka na razne zahvate i ne mogu da se leče, jer ne mogu da uđu u te bolnice jer su sve postale kovid. Ima ih sigurno 2 do 3 hiljade i da nam se ne desi da nam više ljudi umre od drugih bolesti, jer ne mogu da dođu na red, zbog kovid bolesnika. Juče je ta struka rekla da je stručni deo kriznog štaba predložio nešto, a da ovaj drugi, politički to nije prihvatio. A ko pravi bolnice, nabavalja opremu, iz kojih para ? Korona mora da bude sastavni deo našeg života, jer ko zna koliko će to sve da traje. Niko ne priča o vojsci, niko ne priča o tome da Zvezda večeras igra. Ljudi, samo o koroni. Psihički ćemo da uništimo naciju“ rekao je Marković.