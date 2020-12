ORLIĆ: ĐILASU ISTINA, NE IDE U PRILOG

Dok se žuti tajkun Dragan Đilas javno prenemaže da mu je teško "kao da je u logoru", ogrnuo se nepreglednim medijima koje drži zajedno sa "bratom Šolakom" kao da su mu bade - mantil, ispružen u jednoj od 35 nekretnina koje je "pošteno stekao" tokom boravka na vlasti skupa sa bratom Gojkom. I ne zvuči baš kao da mu je teško. Ako se ne računa teskoba koju oseća jer nije više vlast, pa nema novih vila i hektara u centru Beograda. Tu leži pravi razlog njegovog besa, napisao je član predsedništva SNS Vladimir Orlić.

I razlog njegove potreba da seje laži, iskašljava zarazu po sopstvenoj državi, optužujući lažno uvek druge za ono što zapravo čine on i njegova bratija. Jer baš kao što je njegov brat ispod ruke obrtao vile vredne na milione evra, a ne bilo čiji drugi, tako ni logorima nije nikome pretio baš niko iz današnje vlasti. Jedini koji su to zaista radili su Đilasove i Šolakove kvazi - novinarske "veličine", sve ponosno postavljajući snimke aktivista Srpske napredne stranke, uz glasno izgovorenu pretnju upućenu tim ljudima: "Sve ćemo mi vas u logore!" Pre i posle žutog kartela, nikome nije na pamet padalo da se na taj način sa ljudima obračunava. Zna to dobro i Dragan Đilas. Ali smatra da ga milioni kojih se besomučno nagrabio čine većim i od istine. Jer mu istina, po pravilu, ne ide u prilog, ocenjuje Orlić.

A Međunarodna organizacija rada i EBRD su, istine radi, zvanično u svom izveštaju zaključili da su mere koje je donela naša država spasile na stotine hiljada radnih mesta još u ovoj godini. Šta o tome zna pakosni i alavi tajkun, u čije je vreme više od pola miliona ljudi ostalo bez posla, a da nikakvi Đilasi nisu za te ljude ni prstom mrdnuli? Bili su previše zauzeti preprodajom sekundi, skupocenih vila i skupljanjem nekretnina na sve strane, dodao je on.

Kako ističe, dok zdravstveni pokazatelji govore da se Srbija protiv pandemije bori među najboljima u Evropi, Svetska zdravstvena organizacija hvali naše mere kao blagovremene i sveobuhvatne, a država završava, kako dodaje, nove kovid bolnice u rekordnom roku, šta može nego samo da na sve to sikće i jezikom palaca bednik u čije vreme nije ni postojao državni fond za lečenje dece, u bolnicama nije bilo ni osnovnih sredstava za rad, a zdravstveni radnici imali i dvostruko nižu platu nego danas? Jer za bratiju Đilas nije ni bila opcija da bar nešto od 619 miliona evra, koje su usmerili na svoje račune, možda pošalju ka zdravstvu. Da pruže bar nešto narodu. Neko takav ume samo: da navija da Srbiji bude što teže, seireći nad svakim zlom, koje vidi kao paklenu šansu za lični povratak na vlast.

Ali od toga nema ništa. Vidi narod dobro ko danas za Srbiju radi, ko se za državu i svaki život u njoj predano bori svakoga dana, a ko jedino ume - da rovari i ruši tuđe napore, dok drugom rukom nezasito trpa u džep bade - mantila, potpisuje trideset šestu nekretninu i određuje mete za političko - medijski odstrel. Za derikože i smutljivce neće niko da glasa, to neka žuti tajkun Đilas zapamti dobro. Neće da glasa narod za one koji mu poručuju "Sve ćemo mi vas u logore!" I zato neka zapamti, i neka prenese "braći": ne, nećete. Nikada više. Pristojna Srbija to neće da dozvoli, zaključuje Orlić.