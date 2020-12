Vesić: Krivična prijava zbog korupcije oko Mosta na Adi

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da će Grad Beograd sledeće nedelje podneti krivičnu prijavu protiv NN lica kako bi tužilaštvo utvrdilo ko je sve bio umešan u, kako kaže, korupciju u vezi sa izgradnjom Mosta na Adi.

Vesić je rekao da je šokiran saznanjima da su se u javnosti pojavili ugovori o tome da je uzeta provizija za izgradnju tog mosta.

-Grad Beograd nije imao saznanja o tome. Šokirani smo da je očigledno neko u Grčkoj pravio ugovore gde je svoju proviziju vezivao za dobijanje posla u Beogradu i jasno je da je u pitanju korupcija - rekao je Vesić.

On je za Tanjug najavio da će Grad Beograd naredne nedelje podneti krivičnu prijavu protiv NN lica kako bi, dodao je, tužilaštvo ispitalo sve te ugovore i utvrdilo ko je sve bio umešan u korupciju oko Mosta na Adi.

Vesić je rekao da je pravljen aneks ugovora između izvođača i Grada Beograda i da je izvođač dobio više od 14 miliona evra, od čega preko devet miliona evra samo zato što je Most na Adi pustio u novogodišnjoj noći, 31. decembra 2011. godine kako bi, tvrdi, tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas time počeo svoju predizbornu kampanju za izbore 2012. godine, što je, kaže, ravno skandalu.

-Za to smo znali, ali do sada nismo imali saznanja o tome da su kompanije u Grčkoj, očigledno u vlasništvu lica iz Srbije, dobijale provizije za to što se ovde gradio Most na Adi - rekao je Vesić i dodao da se nada da će naše tužilaštvo, uz međunarodnu pravnu pomoć Grčke i drugih zemalja, ispitati o čemu se radi i da će konačno ljudi koji su uzimali proviziju na tada najskupljem projektu u Beogradu i Dragan Đilas, koji je za to odgovoran, konačno odgovarati.

Portal "Objektiv" objavio je dokumente koji, prema tvrdnjama tog portala, ukazuju na to da je Đlas iznudio milione evra od konzorcijuma koji je gradio Most na Adi.

Navodi se da je most gradio konzorcijum sastavljen od tri strane kompanije – austrijske "Poor technobau und umwelt aktiengesellschaft", slovenačke "SCT Evropa" i nemačke "DSD".Kako se dodaje, Nemci i Slovenci su na osnovu ugovora sa "Poorom" uplaćivali austrijskoj kompaniji novac za konsultantske usluge koja je potom taj novac prebacivala na račun grčke kompanije "Seal commercials", navodno blisko povezane sa Djilasom.