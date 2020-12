Godfri poželo USPEŠAN PRVI RADNI DAN Marku Đuriću u SAD! "Neka je sa srećom, obavezno odvojite malo vremena za istraživanje"

Američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri poželeo je uspešan prvi radni dan ambasadoru Srbije u SAD Marku Đuriću.

Godfri je posavetovao Đurića da iskoristi slobodno vreme i da uživa u svemu što Amerika može da mu pruži.

Ambasador Đurić zahvalio je na čestikama i savetima koje je dobio.

Thank you for your help in preparing for this important mission. A little bird told me there's a @Nuggets-@Wizards game on Feb 17 with Avdija and @NikolaJoker15 playing. @NBA might just be the perfect example of what can happen when Serbs and Americans work well together. 🇷🇸🇺🇲