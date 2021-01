MINISTAR VULIN: Ne može se prisluškivati predsednik Srbije, a da u tome nema zle namere

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je večeras da Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi ozbiljnu istragu u slučaju prisluškivanja predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, iza koga, kako je ocenio stoji zla namera.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova proverava sve navode i sprovodi jednu vrlo ozbiljnu istragu, koja će morati da da rezultate. Ali ono što sada mogu da kažem je da se ne može prisluškivati predsednik i prvi čovek Republike Srbije, a da u tome nema zle namere", rekao je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, o motivima i kvalifikaciji prisluškivanja predsednika Vučića moći će da se govori tek kada se policija sa konačnim rezultatima obrati nadležnim pravosudnim organima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako je naveo, bavi se činjenicama, i od važnosti je da se otkrije kako se to dešavalo, šta se dešavalo, po čijem nalogu, kako bi se na kraju došlo do motiva zašto je predsednik prisluškivan.

"Predsednik Aleksandar Vučić je čovek koji se bavi samo politikom i ničim drugim. On se ne bavi biznisom pa vas ne zanimaju njegove poslovne veze, jer ih nema. Ne zanimaju vas nikakve druge veze ili aktivnosti, jer je on čitav svoj život posvetio samo politici, samo Srbiji. Znači vi to radite iz političkih razloga, sada moramo videti koji su to politički razlozi i šta je to što iz njih proizilazi", rekao je ministar Vulin.

Ministar policije je istakao da niko ne sme bez odgovarajućeg naloga da presreće komunikaciju i prisluškuje bilo kog građanina Srbije i da je to posebno osetljivo kada je u pitanju predsednik države.

Prema njegovim rečima, predsednika Vučića i njegovu porodicu dugi niz godina pokušavaju da upletu u bilo kakvu kriminalnu aferu i ne uspevaju u tome nijedan put.

U tom kontekstu ministar Vulin je naveo slučaj Jovanjice, koji, kako je rekao, treba gledati iz tog ugla, posebno imajući u vidu svedočenje prvooptuženog Predraga Koluvije, koji kaže da su mu neki ljudi iz policije tražili da pominje Andreja Vučića, za koga sada znamo da nije imao nikakve veze sa tim slučajem. Policija će, kako je rekao, obratiti pažnju i na to svedočenje da utvrdi šta je istina.