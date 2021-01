Đurić sa Lorom Kuper o vojnoj saradnji Srbije i SAD

Đurić je istakao da su vojni odnosi SAD i Srbije u stalnom usponu.

"Odličan sastanak sa gospođom Lorom Kuper. Razgovarali smo o daljem jačanju bilateralne vojne saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa", napisao je Đurić na Tviteru.

Excellent meeting today with DAS @DeptofDefense Ms. Laura Cooper! #Serbian and #US military relations are constantly on the rise!

We discussed further strengthening our bilateral military cooperation in all areas of mutual interest. 🇷🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/0hWSLskzJq