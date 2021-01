U SRBIJI IMA 19.000 NVO! Koje interese sprovode ako dobijaju donacije iz inostranstva? (VIDEO)

U Srbiji ima 19.000 nevladinih organizacija. Sagovornici Televizije Pink su ističući da je rad NVO značajn, ocenili da je istovremeno veoma važno i kako se one finansiraju, odnosno koju su to interesi koje sprovode da bi opravdali donacije iz inostranstva, te porez mora svako da plati, bez obzira na to koju delatnost obavlja.