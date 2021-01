Predsedsednik Srbije Aleksandar Vučič danas je na Zlatiboru otvorio gondolu, pa je govorio i o drugim projektima, vakcinaciji i ostalim gorućim temama.

-Razgovarao sam sa predsednikom opštine Čajetina. Čestitam svima ovde i svima koji su uložili veliki trud ovde. Srećan sam što sam ovde. Prošli smo tu deonicu, fantastično je. Biće to veliki podstrek za dalji razvoj– rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara predsednik je govorio i o Vašingtonskom sporazumu.

-Svi koji su kritikovali Vašingtonski sporazum, sada uglavnom ćute, jer su protiv njega prestavnici sa KiM i neki u Evropi. Po njemu, oko nekih stvari mora neko i nas da pita. Spremni smo da razgovaramo sa svima, ali da je tu nešto gotovo i završeno ne mogu da kažem – rekao je on danas odgovarajući na pitanja novinara o najvnovijim vestima vezano za moguću sradnju Vašingtona i Brisela vezano za Vašingtonski sporazum.

''Nije strašno izgubiti izbore''

Komentarišući napade opozicije i navodnim rezultatima, rekao je da do izbora ima vremena.

-Mi nećemo ništa da palimo, nećemo da se bunimo. Važno je da radimo za svoju zemlju – rekao je.

Vučić je, upitan za istraživanje u kome se tvrdi da je više ljudi protiv njega, nego što je za opoziciju, kazao da je juče bio čudan dan, i da je svakojaka čuda mogao da vidi i čuje.

-Video sam amaterski pripremljena istraživanja. Video sam da je neko rekao da će Kosovo biti priznato, a da to Vučić neće ni u usmenoj ili pismenoj formi učiniti. To ću verovatno uraditi transmeditalnom meditacijom - rekao je ironično Vučić.

Istakao je i da se svašta juče dešavalo što nije razumeo, "kao da je bio pun mesec".

-Što se istraživanja tiče, siguran sam da nam je kratko vreme ostalo. Spremićemo se da časno izgubimo. Priznaćemo sve, nećemo da rušimo skupštinu, nećemo da zabranjujemo nikome da ide na posao. Nije strašno izgubiti izbore, važno je uraditi nešto za svoju zemlju - zaključio je Vučić.

O ODNOSU SA STAMATOVIĆEM

Na pitanje otkud danas na Zlatiboru, Vučić kaže da nikada nije bio protiv gondole.

Negirao je spekulacije o sukobu sa Milanom Stamatoveć predsednikom opštine Čajetina, rekavši da ljude zanima boljitak, a ne ko je iz koje stranke.

-Kratak razgovor nam je bio potreban vezano za ovo. Važan mi je razvoj naše zemlje. Srećan sam zbog svakog projekta. Za mene je gondola super projekat, pa se nadam da ću na leto da dođem ovde da uživam sa decom. Mi smo svakako pomogli da se birokratske prepreke prevaziđu, ovo je takođe značajna investicija. Oko 13 miliona evra je ovde, imaće i podršku Srbije da rade – rekao je on danas odgovarajući na pitanja novinara.

O VAKCINACIJI

Na pitanje o tome kada će da primi vakcinu, i to što njegovi simpatizeri čekaju da najpre on to učini, Vučić kaže je prvo mislio da će on biti među prvima koj će biti vakcinisani, ali je kaže, i vakcinisan i nevakcinisan spreman na kritike jednog dela opozicije. Istakao je značaj vakcine u borbi protiv korone.

-Kada sam hteo da primim vakcinu, pričalo bi se da sam prvi stao u red. Nisu ni moji roditelji koji imaju oko 75 godina. Čekaću. Pozviam ljude da se vakcinišu. Ponosan sam što sam što nisam potrčao jer je moja subdina kao kod običan građanin – rekao je Vučić.

Porez mora da se plati Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara da li država ima plan kako da reši pitanje naplate poreza frilenserima koji su najavili radikalziaciju protesta, Vučić je odgovorio da je već rekao da postoji prostor da se pregovara. -Protesti nisu rešenje za bilo šta, već sam rekao da ima prostora da se razgovara, ali ne da li će da plaćaju ili ne porez već o tome da se vidi od kada da se plaća porez. A, o tome, da li ćete da platite porez se ne pregovara i nikada se neće pregovarati - poručio je Vučić.

O KOSOVU

Na napade o navodom priznavanju KiM od strane Srbije Vučić kaže da je ovih dana navikao na razne napade i ukazao na činjenicu da je sinoć bio pun mesec.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Mlađana Đorđevića, lidera pokreta "Oslobođenje", inače, nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića, da je Vučić izdao Kosovo i da ga Srbi na KiM podržavaju zbog straha i ucena, predsednik Srbije kaže da izbore na toj teritoriji kontroliše OEBS, a da oni koji misle da neko može naš narod na KiM da uceni - loše govori o našem narodu na Kosovu.

-Mislim da Srbe na KiM niko ne može da uceni i oni znaju ko za njih radi dobro, a ko loše, ko je realan, ko se ne busa u prsa i ne izmišlja da će sve lako da reši i ko tim ljudima pomaže, tako da oni na taj način donose odlukU - ukazao Vučić.

Osvrćući se na bivšu vlast, kaže da što se "njih" tiče, oni su pomagali od 2000. do 2012. godine, pa i 17. marta 2004. godine time što su izdali saopštenje kada je srpski narod progonjen.

-Sećam se kako su pomogli - rekao je Vučić. On je dodao i da je bivša vlast molila Amerikance da ne priznaju Kosovo dok se izbori ne završe, pa je dva dana posle inauguracije, Amerika priznala Kosovo.

-Na to su opet ragovali saopštenjem. Neka ljudi pogledaju da li su bolji oni kada je u njihovo vreme 90 zemalja priznalo nezavisno Kosovo ili oni u čije je vreme 18 zemalja povuklo priznanje Kosova - poručio je Vučić.

O PRESUDI OBRADOVIĆU

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da prvostepena presuda kojom je obavezan da lideru Bošku Obradoviću isplati 200.000 dinara zbog povrede ugleda i časti pokazuje koliko je Srbija slobodna zemlja, da će poštovati sve odluke suda, ali da on svoj stav o Obradoviću nije promenio.

Na pitanje u vezi sa presudom i da li će se na nju žaliti, Vučić je rekao da su se time bavili njegovi advokati, ali da je srećan, jer se tom presudom pokazalo koliko su mnogi, mediji i političari, lagali govoreći o tome kako pravosduje nije nezavisno i kako se njime upravlja iz političkih centara.

-Možda bih mogao da kažem da se upravlja iz nekih drugih političkih centara, imajućui u vidu tzv. reformu pravosuđa 2009. godine - primetio je Vučić i istakao: "Nevezano za to, ovo je pokazalo koliko je Srbija normalna i slobodna zemlja i da to i nije baš bog zna kakva vest".

Vučić je naveo i da svoj stav i mišljenje nije promenio ni za jotu.

VUČIĆ OTVORIO GONDOLU NA ZLATIBORU: Ovde sam da podržim jedan važan projekat

-Danas želim da govorim iz srca. Ovde sam da podržim jedan važan projekat i da pokažem kako se radujem svemu što donosi dobro našim građanima. Od mene nećete da čujete da je gondola loša jer je izgradnju inicirao neko drugi, ponosan sam na nju i pomoćemo koliko možemo – rekao je Vučić.

Kaže da će put do Požege biti gotov do kraja ove godine biti od velikog značaja za meštane ovog dela Srbije.

-Nema sumnje da ćemo izgraditi obilaznicu oko Zlatibora. Kako da nastavimo dalje i ka Višegradu i kako da Zlatibor približimo Beogradu – dodao je.

Najavio je još novih investicija koje će olakšati život ljudima. Kaže da se veliki novac ulaže u Zlatibor i Vrnjačku Banju. Rekao je da se nada da ovo neće biti jedina nova godnola u Srbiji

-Bićemo uz vas, kako ste vi uz Srbiju, mi ćemo biti uz vas. Nije važno ko je na vlasti – rekao je.

Predsednik Vučić je nakon obraćanja krenuo ka novoj gondoli kako bi se lično uverio u to kako izgleda nova turistička atrakcija.

Gold gondola Zlatibor, kao najduža panoramska gondola na svetu, predstavlja novu turističku atrakciju na ovoj planini.

Devet kilometara najmodernije vazdušne trase zlatiborske gondole povezaće centar Zlatibora sa ski centrom Tornik, preko Ribničkog jezera na kojem će se nalaziti međustanica.

Gondola trenutno ima kapacitet 600 putnika po satu u 55 zasebnih kabina sa po 10 mesta. Maksimalan kapacitet gondole je 90 kabina i 1000 putnika/h. Vožnja Gondolom pružiće impresivnih 25 minuta sa neverovatnim pogledom na živopisne pejzaže Zlatibora.

Srce gondole nalaziće se na međustanici kod Ribničkog jezera, gde je planiran razvoj projekta Novi Zlatibor (turizam visoke kategorije, na preko 200 ha zemljišta), dok će završna stanica gondole biti na samom vrhu Tornik , na visini od 1.496 m.