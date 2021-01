ĐURIĆ NA BAJDENOVOJ INAUGURACIJI: Čast mi je da predstavljam Srbiju (FOTO)

"Uzbuđenje raste! Čast mi je da predstavljam Srbiju sa mojom suprugom Andrijanom i prisustvujem inauguraciji 2021", naveo je Djurić na engleskom jeziku na Tviteru i uz to objavio sličice sa zastavama Srbije i SAD, kao i sa brojem 46, aludirajući na to što će Bajden položiti zakletvu za 46. predsednika SAD.

Đurić je objavio i fotografije sa svojom suprugom ispred zgrade Kongresa, na kojima oboje nose maske, a na Đurićevoj se vide grb Srbije i zastave Srbije i SAD.

Excitement rising! Honored to represent Serbia with my wife Andrijana, and to attend the #Inauguration2021!!! 🇷🇸🇺🇸#Inauguration #InaugurationDay2021 pic.twitter.com/qLM8PAMjqc