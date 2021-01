Goldhagenizacija Srbije preko Nemanje

Danas je dan sećanja na žrtve Holokausta. Srbija se u poslednjih par godina politički približila državi Izrael, što je jedno od najvećih dostignuća Vučićevog vremena. Istovremeno je učinila i niz koraka suočavanja sa antisemitizmom u Srbiji, što nikako nije isto kao srpski antisemitizam, te načinila korake ka normiranju izvodljivih reparacija.

Paralelno s tim, krenula je i u legitimnu bitku povratka Jasenovca u istoriju i „kulturu sećanja“ iz koje ju je autokratska titoistička vlast izbrisala zarad prisilnog sprovođenja bratstva i jedinstva, a čije su potiskivanje nastavili mnogi „kontekstualizatori“ genocida u Srebrenici i preteče cancel culture koje bi sve koji nisu priznali da se genocid desio odmah eliminisali iz javnog života. Teranje u istorijsku amneziju pravdalo se time da se spominjanjem Jasenovca kad i Srebrenice u stvari „zločin pravda zločinom“, čega je nesumnjivo bilo, i skreće s teme o prirodi zločina, krivici i odgovornosti za Srebrenicu.

Zato je jako bitno ko i kako će vraćati Jasenovacu istoriju i kolektivno znanje.Oni što sede ispod kajrona „da li se Petrinja trese zbog božije kazne za zločine nad Srbima “, dok nesretni Srbi spavaju pod šatorima jer su im povratničke kuće sklepane da bi neko maknuo razliku, i autori Dodikovih igrokaza po mostovima, koji nam prodaju duhovnost i teraju nas u jedndojajčanost zarad izdizanja nacionalnog iznad individulanog su loš izbor. Vrlo loš. Još ima vremena da se sa te prečice vrati na nauku, pravdu, demokratiju, patriotizam i 21 vek. Ta „duhovnost“ to je onaj new age bulshitbingo BTW. Al ako prija i drugog ne ugrožava OK. Dalje od toga, nope. Bokane legitimizuju „kuntekstualizatori intervencije kulture identiteta u komemorizaciji sećanja“ i samoproglašeni stručnjaci za Vučićevu seksualnost. Koliko li je bio uskraćen onda onaj ko je podigao Kip slobode il klaso one figure na Maunt Rišmoru. Oh wait….

Namerno zaobilaženje ključnih istorijskih događaja u razumevanju sadašnjosti i borbi za bolju budućnost je višeznačno kontraproduktivno.

Isto kao što je kontraproduktivno, ali i opasno, olako dodeljivati ranije istorijske uloge u novim okolnostima novim akterima ili pridavati celim nacijama zajedničke psihološke karakteristike. Danijel Goldhagen je sredinom devedesetih (96. nije nebitno) uzburkao zapadni svet knjigom Hitlerovi dobrovoljni egzekutori. Goldhagen je u njoj zloupotrebio izučavanje holokausta da bi dokazao unapred usvojenu tezu o tome da su Nemci (i možda drugi) toliko dugo bili subjekti i objekti antisemitizma koji je imao nameru istrebljenja da su, kad se prilika ukazala pod Hitlerom, masovno dobrovoljno krenuli u egzekuciji ili glasno ćutali o istom. Ukratko, usled „tolikog izlaganja antisemitizmu“ on je socijalno evolutivno postao deo kolektivnog DNK. Slično je sa Japancima i pogađate, Miloševićevim Srbima. Koji su baš kao Japanci i Nemci vodili „imperijalne ratove“ i osvajali nove teritorije…I kid you not.

Dok je i jedan Branko Todorović iz Bjeljine postojao ( vodio Helsinški odbor za ljudska prava RS) Republika Srpska nije „genocidna tvorevina“ iako je njen vojno-politički vrh direktno odgovoran za neupitan genocid u Srebrenici. Neupitan zato što je tako rekao referentni sud.

Srbija devedesetih je po Goldhagenu i njegovim sledbenicima u autokratskim srpskim novoosnovanim NVO postala skup inherentno zatrovanih bića koji su ili klali ili podržavali Miloševićeve zločinačke politike. Mini „foto robot“ Hitlerove Nemačke tridesetih i četrdesetih pa ju je (nas jer razlika se ukinula) zato trebalo na sličan isti način i kazniti i prevaspitati. Nekad smo usput, testirali i atomske bombe, tad nove kompjuterske tehnologije navođenih raketa. Da. Da. A kolateralana šteta? Pa i bošnjaci u Srbiji su bili pod UN sankcijama. To kažem ja, koja zagovaram članstvo Srbije u NATO. Nažalost neki iz Srbije su „pomagali“ Goldhagenu u njegovom dokazivanju unapred smišljenje teze koja je od univerzalnosti ukazivanja na nasilni nacionalizam postala egzorcizam. Eno ih u Hagu. Ili na Happy i okolo. Isto kao što je Grujičić već presudila da je bio NATO bombardovanje bio ekocid, genocid, sve je tu, samo fale naučnici i naručeni doktorati da se to „matematički precizno“ dokaže. Sve osim uticaja Černobilja.

Čuveno 3D denacifikacija, demilitarizacija i ubite me šta bi treće, koje je već za vlasti Zorana Đinđića pokazivalo svu svoju štetnost, i da nije ubijen rekla bih i komičnost, kao metoda morala se ukinuti petog oktobra u noć 2000. Kao kad gledate one filmove snimljene u 3D bez naočara. 2021. taj pristup je ne samo patetičan već opet opasan jer doprinosi da nam društvo skrene sa dobrog puta, sporog, krivudavog, sa povremenim U turns al sa i dalje dobrim kursom centrističkog inkluzivizma, i ode ponovo u tri lepe pičke materine.

Bajden se na stare politike neće vratiti, iz mnogo razloga. U stranci ima i Sandersa, i Varen ali i one spooky AOK i Co što hoće sve i hoće sad a kako će da se i kako to plati, to je efemerno pitanje kojim nek se bave niža socijalno neosvešćena bića, pa je morao da bira između naftovoda i većine „prvih onih i prvih ovih“ u Kongresu . I nije on Trudoa prvo zvao zbog ljubavi i severnoameričko-evropske ponovne, već zbog Keystone XL.

No za razliku od SAD, u kojoj woke-izam i sav sad već kretenizam identitetskih politika ima i krilo u političkoj stranci, u Srbiji i regionu rat protiv Srbije 2021. na pogrešnoj Goldhagenovoj premisi nastavljaju iz mnogo udobnijih zoom društvenih pozicija, bez političkog legitimiteta, loše kopije onih koji su s pravom tražili da se svi ratni zločinci devedesetih identifikuju, zločini nazovu pravim imenom (koji imaju etnicitet kao osnov) i isporuče Hagu jer „nije svaki zločin isti“. Kad su dotični bili predsednici i načelnici GŠ.

Prvoborci su platili dobranu cenu društvene stigme, zastrašivanja i drugog i šteta što su taj deo svoje legacije upropastili uporednim goldhagenizmom prema Srbiji i naklonosti nad onima čija je retro prozvodnja tradicije i traganje za idenditetomOK, mirdita, al Vućićeva nije. Zbog četiri opštine na Severu Kosova i nepriznavanja nefunkcionalnaosti BH koja nema baš uvek veze sa Dodikom genralno lošom Srbima, kako reče Izetbegović pre neki dan. Nismo se pobunili protiv mejnstrimizacije „modela dve Nemačke“ eno nam sad i „polja smrti“ u Srebrenici. Jer, ko nije čuo za nju, čuo je za Pol Pota. Branding by association. Ja sam 6. januar provela čekajući kad će se dokazati da je one upadače u Kongres predvodio neki koji se preko interneta „radikalizovao“ Karadžićem i Mladićem. No, rešenje nije veličanje Ratka Mladića. I to pošto smo ga isporučili.

Da je svaki zločin isti, da se Mladiću samo omaklo, da su bili „samo zarobljenici“, Jasenovac bi bio samo još jedeno bojište Drugog svetskog rata. Holokaust ne bismo obeležavali. I ne bi 2000 pobijenih Srba razbacanih u individualnim grobnicama po Kosovu imalo pravo da im se bar priroda zločina načinjana nad njima i ime počinilaca zna i da se bar neki i 20 godina kasnije kazne. Kao što i oni koji su preživeli imaju dužnost da znaju da je pobijeno i 10 000 kosovskih Albanaca. CIVILA. Ali to UCKovo „ravnomerno regionalno“ ubijanje i zatrpavanje je zgodan izgovor „komemorizatorima sećanja nad zločinom intervncioninizma u javnom prostoru“ i sledbenicima „australijske kvir škole“ da ne mogu da predlože Haradinaju i co , da kleknu na 2000 mesta, kad po stoti put krše zakon o Dečanima i dižu spomenik Bilu Klintonu. Šta Haradinaj i co kompenzuju?

I koliko sam politički bila protiv da ovaj režim plaća spomenik Zoranu Đinđiću, toliko mi je savršeno logično da on digne spomenik Nemanji. I preko je potrebno. Nije tačno da je nebitno odakle dolazimo već kuda idemo. U fizici se to zovu početni uslovi i itekako određuju tok funkcije koja opisuje neku prirodnu pojavu. Da bi smo znali šta su bile greške i ispravljali ih, a nasleđivali i demokratizovali dobre prakse, proširujući krug onih koji postaju jednaki. I to sam, pišajući uz vetar, dvadeset godina govorila i građanima Srbije i NATO. Pogrešan je pristup „da zaboravimo prošlost i okrenemo se budućnosti.“ I načelno a i partikularno, jer gde baš nađosmo da prelazimo u zelenu ( ekološku, mada…..) agendu iz tranzicione pravde kad je došlo na red da se i za još nekog pobijenog Srbina negde neko kazni.

A pristalice „australijske kvir škole“ i „kensl kalčeri“ koji ste otkrili da je Nemanja držao Rome ko robove, a da je Vesić Džeja prvo morao da humanizuje da bi ga sahranio u aleji, idući put kad odete u Vašington, prođite pored Linkonovog memorijala. Biće tamo. Neće ga kalifornijske budale skloniti iz istorije zato što je mučio Indijance. Inače, jeste. Al kako su se Indijanci odnosili prema ženama, gejevima, beats me, transrodnima? Bili idelani? Jer, od dva zla manje je legitiman princip samo mora vrlo pažljivo da se primenjuje. I kad se sve sabere i oduzme, Linkoln je LINKOLN. Ni jedan heroj nije idealan. Martin Luter King je to mnogo bolje znao od hipstera u kampersicama koji „ruše“ socijalne nejednakosti i neobuzdani kapitalizam pišući na eplu i pijuckajući late sa ukusom budeve u Starbaksu a jakne su im izvezle male ujgurske ručice.

Potrebe barisitce koji radi bez stalnog ugovora u spomenutom Starbaksu bolje razumeju i Sanders, Tramp i Vučić, nego spomenuti „aktivista“. U postmodernizmu se baš kao u prvoj industrijskoj revoluciji lako pogubi individualni identitet i moguće je skrenuti…. Ili u mirni nacionalizam i populizam koji se može prevesti u patriotizam koji NIJE poslednje utočište hulja ( javite kosovskim prerađivačima istorije kad je nastao nacionalizam, jer ono, amebe, Hrvati, velikosrpski nacionalizam) ili u tribalizam i zabludu da različitost može da bude identitet, bez najmanjeg zajedničkog sadržaoca.

Pa ako je Nemanja to nešto najmanje zajedničko osnovno što može da poveže sve građane Srbije jer smo tad svi jeli srebrnim viljuškama, ergo smo preventivno znali da se sačuvamo od bakterija i virusa koji se prijavim rukama mogu preneti, so be it. I neka je i arapski investitor ukinuo krst a stavio mač. Loše bi bilo da vitla nekim posebno prepoznatljivom arapsko-muslimanskom alatkom. Mač je inkluzivan, vitlali njime i Srbi i Mađari i Hrvati jednom nekad….. I Jovanka Orleanka for the good measure. Može se i koristiti njegova i simbolička moć dok se Republici Srpskoj šalju pare a ne vojna podrška. Nemanja je, to samo „australijska kvir škola“ ne kapira samo jedan u nizu koraka ka klečanju u Batajnici. Učesnici nedavne debate „Izgradnja nacionalnog ponosa“ finansirane nemačkim parama (eno teksta na RSE koji još nije čuo za Daily Wire al hoće https://www.slobodnaevropa.org/a/spomenik-stefanu-nemanji-mit-o-staroj-slavi-i-zlatnom-dobu/31002593.html ) ga svojim nabijanjem Batajnice na nos, isto kao Mladićevi sledbenici nabijanjem Jasenovca i turskog zuluma na nos kad se tog jednog dana ili nedelje godišnje s pravom priča i uči o Srebrenici, u stvari miniraju. Sa nemačkim levičarskim parama, onog ogranka koji je goldhagenovski našao kako da svoju kolektivnu grižu savesti i historic role play eksperimente spira i testira ubijanjem Srbije 2021 u pojam, dok po Bavarskoj u jacnim školama vraćaju krsteve a i Biden se zakunu na Bibliji.

A što se estetike tiče, ono plavo nebo i zvezdice mi toliko liče na jedan plavi tapison i plastične zvezdice nalepljene na dno gorenje kreveta na sprat što svetle u mraku, tako da je najlepši na svetu. Jer lepota je……

P.S: Da sam ja Vučić, odmah bi Nemanji stavila masku na lice. Poštovanje norme. Novi najmanji zajednički sadržalac.