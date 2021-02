ORLIĆ: Đilas i njegova stranka, od mržnje prema Vučiću više ni sami ne znaju - kuda u na koga udaraju

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, saopštio je da, kako je rekao, "žuti tajkun Dragan Đilas i njegova privatna firma, koja se predstavlja kao politička stranka, od mržnje prema Aleksandru Vučiću su toliko obnevideli da više ni sami ne znaju - kuda i na koga udaraju".

- Kako su nedavno, iz čiste pakosti i zavisti prema predsedniku Srbije, klevetali Kinu, juče već SAD i zapadnu Evropu, danas isto rade i direktno sa Francuskom. Biće da je tajkunima i lopovima iz bivšeg režima problem postala kompletna planeta na kojoj se nalaze - rekao je Orlić i dodao:

- A šta je razlog najnovije nervoze do srži pokvarenih i dokazano nesposobnih, a na vlast i tuđe pare večito alavih ostataka tajkunskog kartela? To što Aleksandar Vučić ima očigledan ugled u svetu, zahvaljujući kom i metro u srpskoj prestonici dovodi u realnost posle više od 50 godina čekanja, baš kao što je zahvaljujući ličnom ugledu od Srbije napravio šampiona Evrope u vakcinaciji? Jer je svaka pobeda Srbije danas po jedan lični poraz snaga prošlosti, jer pokazuje svu njihovu nesposobnost?

- Je li razlog za nove laži i nebuloze o cenama i zaduživanju, to što Srbija očigledno sa velikim uspehom kontroliše svoj javni dug, a istovremeno uspeva da realizuje sve one projekte za koje su Đilas i ekipa samo lagali da će ih realizovati, a nisu prstom mrdnuli da to zaista urade? Ili je najveći problem što tu – za njih nema ni dinara za ugradnju, a toliko su joj se nadali? Jer su tako jedino i umeli da „rade“, lopovi po sopstvenom priznanju, koji su se dok su bili na vlasti ugrađivali u tendere, nameštali konkurse i uzimali procenat od svakog posla - naveo ej Orlić.

Orlić konstatuje da, "ako im još dodatno so na ranu stavlja i očigledna jalovost njihovih bizarnih pisama, koje šalju po belom svetu sa ciljem da svoju državu ispljuju i iskleveću, to je samo njihov problem".

- Niko ih ne uzima za ozbiljno. Mogu zbog toga da besne i histerišu na ceo svet slobodno, ali Aleksandra Vučića i Srbiju koju on danas vodi nemaju pravo da uzimaju u usta. Previše su zla toj zemlji i njenom narodu naneli. A besramne kampanje koje danas vode protiv kineskih vakcina, francuskog metroa i spalionice u Vinči, protiv svakoga u svetu ko sa Srbijom dobro sarađuje, ali i protiv poštenog naroda koji se bori za budućnost svoje dece – ne čine to zlo tajkunskog kartela ništa manjim. Naprotiv, narodu su svakim svojim potezom samo odvratniji. Verovatno i ostatku planete - zaključio je Orlić.