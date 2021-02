KURTI BI DA MENJA USTAV SRBIJE: Ne želi kompromis, spomenuo i Bajdena

Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti pozdravio je stav američkog predsednika Džoa Bajdena o međusobnom priznanju kao jedinoj opciji u dijalogu Beograda i Prištine i dodao da nezavisnost takozvanog Kosova nije tema, već je, kako kaže, tema neophodna promena zastarelog Ustava Srbije.

On je u razgovoru sa pristalicama na Fejsbuku kazao da mora da se menja Ustav Srbije koji je napisao Vojislav Koštunica i koji je, kako kaže, prevaziđen, prenosi portal Reporteri.

- Bajdenovo pismo pokazuje suštinu i američki predsednik je jasno stavio do znanja Srbiji da priznanje (tzv.) Kosova mora da se dogodi. Neshvatljivo je zašto se to do sada nije dogodilo. Verujem da o tome više ne treba raspravljati. Status (tzv.) Kosova je poznat, nezavisno je. Moramo razgovarati o statusu Srbije i Ustavu koji je zastareo - reko je Kurti.