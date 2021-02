BRNABIĆ ZA PINK: Svetski mediji su FASCINIRANI našim rezultatima! Ne smemo da se uljuljkujemo u uspehu, već da NASTAVIMO DA RADIMO

Rezultati koje je naša zemlja postigla u periodu krize izazvane pandemijom, nisu pali sa neba, već su došli kao posledica teških reformi sprovedenih još 2014. godine, kaže premijerka Srbije. Ističe da, iako potvrda uspeha dolazi od najvećih svetskih medija, naša zemlja ne sme da se "uljuljkuje u uspehu, već da nastavi da vredno i naporno radi".

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je, nakon usvajanja trećeg mera paketa, da za ovaj paket mora da zahvali predsedniku Aleksandru Vučiću koji je vodio privredni krizni štab i, zajedno sa ministrom Sinišom Malim, osmislio ovaj paket. Kaže da se na ovom paketu radilo od novembra, jer se znalo da će on biti neophodan.

- Ministar finansija i ja predstavili smo paket juče, a važno mi je da naglasim da su ova dosadašnja tri paketa ukupno značila direktnu podršku od 953 milijarde dinara. To govori koliko smo jaki i koliko se dobro borimo. Vanredno izdvojiti osam milijardi evra znači da je Srbija jaka, stabilna i da je zemlja na koju građani i privreda mogu da se oslone - kaže premijerka.

Podsetila je šta sve podrazumeva paket i istakla da je Vlada ovaj put pokazala rezultate rada od 2014. godine.

- Niko ne može da kaže da smo rezultate postigli slučajno, i u zdravstvu, i u ekonomiji. To nije palo sa neba, već je rezultat teških reformi i vere da će one dati rezultate. Srbija nikada nije bila prva u Evropi po ekonomskim rezultatima i o Srbiji se nije pričalo u svetskim medijima kako se danas priča - kaže premijerka za Pink.

"Svetski mediji su fascinirani, ne samo zato što Srbija ima vakcine, već i zbog činjenice da naši građani mogu da biraju koju će da prime"

Komentarišući direktno uključenje koje je juče imala u program CNN, Brnabić kaže da je svim svetskim medijima fascinatno to što Srbija nudi građanima da biraju vakcine. Posebno joj je, kaže, drago to što će Srbija do kraja meseca imati i 4. vakcinu - AstraZeneca. Očekuje se oko 150.000 njenih doza.

- Imamo konzervativni stav - "što bezbednije za naše građane". Zato smo išli na to šta proizvođač vakcina kaže i revakcine smo počeli da dajemo nakon 21 dana, ne čekajući ni dan više. Uzeli smo najbezbedniji pristup vakcinama i to je ono što fascinira svetske medije - kaže premijerka. Ističe da ne može da sto posto tvrdi da će Srbija proizvoditi vakcine, ali da je verovatnoća za to ogromna. Dodaje da se radi na mnogo frontova i da je "gužva i presing da se sve postigne".

Ovo je, kaže premijerka, kada Srbija ide napred i kada su oči svetske javnosti uperene u nas.

- Došli smo dotle da češki premijer dolazi da uči od nas. Na sastanku nam kaže da su imali pad od "samo" 5,6 odsto. To jeste fenomenalan rezultat u odnosu na neke zemlje. Međutim, Srbija je imala pad od 1 odsto! Ljudi, mi imamo odličan uspeh i odlične šanse - rekla je premijerka.

Sve što se dešava je, s jedne strane noćna mora zbog borbe sa virosom, a s druge strane je "kao san koji smo sanjali - da svetski mediji u najpozitivnijem smislu komentarišu naš uspeh".

- Ovo nema mnogo veze sa medijima, već sa tim da će neko reći "hajde da investiramo u Srbiju". Neko će reći "hajde da se preselimo u Srbiju". Naši ljudi preko će reći "hajde da se vratimo kući". Lepo je uživati u uspehu, znam da on mnogo znači našim građanima, ali za mene kao predsednicu vlade stalno je "ko visoko leti - nisko pada". Opet kažem, to nije palo sa neba i pokazuje koliko se isplati uporan, težak i naporan rad - kaže Brnabić.

Ističe da su se mnogi smejali digitalizaciji, da naši ljudi nisu primećivali i pridavali značaja ovom procesu, a on je danas, u periodu krize, doneo mnogo. Naši ljudi, kaže, nisu navikli na eUpravu, ali bez nje ne bi postojao sistem za prijavljivanje za pakete pomoći, vakcine.... Svetski mediji, jedan Forbs, piše o tome kako je Srbija iskoristila digitalizaciju i veštačku inteligenciju i postala šampion, podseća premijerka. Kaže da je ova činjenica do pre nekoliko godina bila - neverovatna.

"Iskreno sam zabrinuta za bezbednost predsednika"

Kada je reč o borbi protiv kriminala, Brnabić kaže da se iskreno brine za bezbednost Aleksandra Vučića i da to treba da je prioritet bezbednosnim službama.

- Mislim da nijedna zemlja trenutno nema ovakvog predsednika, koliko god me zbog toga prozivali. Mi ne bismo imali kineske vakcine bez Vučića. Kina nam je toliko izašla u susret! Nismo učestvovali u 3. fazi kliničkih studija, a dobili smo 1.500.000 vakcina. To je napravio Vučić zbog ugleda u Kini, zbog ličnog prijateljstva sa Si Đinpingom, ličnog angažovanja... Dobili smo Sputnjikove vakcine, uprkos problemima u proizvodnom pogonu - podseća premijerka.

Dodaje da u ponedeljak dobijamo 40.000 Fajzerovih vakcina, 150.000 AstraZenece... Kaže da tempo reformi daje predsednik, kao i energiju građanima.

- A onda imate pripadnike bivšeg režima koji znaju da im Vučić smeta na putu do vlasti. Oni imaju neverovatne finansijske resurse, medije, sopstvene NVO... - kaže premijerka.

"Pre bih umrla, nego uradila ono što je Đilas kada je stao u red za vakcinu"

Na pitanje o vakcinaciji Dragan Đilasa, premijerka kaže da, da je na njegovom mestu, "pre bi umrla nego izgovorila to što je on rekao, pa stao u red za vakcinu".

- Ili bih se, pre nego što stanem u red za vakcinu, izvinila. Kao što je uradio Saša Janković! On se izvinio za to što je rekao da Vučić laže kada govori da Srbija neće među prvima dobiti vakcine. To što je stao u red, govori o Đilasovom obrazu, moralu i odnosu prema građanima - kaže premijerka.

Ističe da su ljudi, koji se slikaju sa dokazanim ubicama i zločincima, opet počeli da povezuju predsednika i njegovu porodicu sa kriminalom. Podseća da se Marinika Tepić druži sa narko dilerom, kojem šalje poruku da "iseli jednog novinara iz Pančeva".

- Na delu je klasičan spin. Sigurna sam da su oni iz bivšeg režima nervozni, da pokušavaju da se na sve načine izvuku iz ovoga. Istraga o Belivuku je tek na početku, svaki dan dolazimo do novih saznanja, videli ste da smo saslušavali i pripadnike Tužilaštva, MUP, one koji su lažirali dokaze... Ovo je prvi, ali najjači udarac organizovanom kriminalu i sve ide svojim tokom. Srbija je bezbedna zemlja, za sebe se ne plašim, ali se plašim za bezbednost predsednika i njegove porodice. Obezbediti im sigurnost treba da je najvažnije - kaže premijerka.

Ocenjuje da je ovaj klan bio ozbiljniji od Zemunskog i da su ova hapšenja, samo vrh ledenog brega.

- Zasad sam zadovoljna kako službe rade posao i mislim da se dosad ovako nije radilo. Mnogo stvari još treba da se uradi i, kada je Vučić najavio borbu protiv mafije, mislio je na ovo. Mnogi su se smejali, a sada pokušavaju da se iz svega izvuku. Mislim da neće uspeti i da ćemo pročistiti društvo i političku scenu - kaže premijerka.

Na pitanje o navodnom praćenju Miloša Vučevića, premijerka kaže da je on jedan od najodanijih Vučićevih saradnika, pa je praćenje nije začudilo.

- Staćemo i tome na kraj, videćemo ko stoji iza toga - kaže premijerka.

Najveći fokus je, kaže ona, trenutno da se sazna ko je radio za državu, a štitio kriminalce. Kaže da su klanovi sto posto importovani iz susedne Crne Gore, ali da u slučaj postoji upletenost i drugih službi.

- Ovo podneblje i njegova istorija nisu takvi da su svi zadovoljni uspehom Srbije. Naprotiv! Ima onih kojima naši rezultati jako smetaju - kaže premijerka.

Srbija ne sme da se uljuljkuje u uspehu jer "trčimo maraton". Naša zemlja je među najboljima, ali da bi tako ostalo, moramo da nastavimo da radimo.