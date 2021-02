POHVALE SRPSKOM SUDSTVU! GENERALNI SEKRETAR REPORTERA BEZ GRANICA: Napad na novinare je bolest koju predsednik Vučić želi da izleči!

-Sud u Beogradu odobrio je lokalnom političaru Dragoljubu Simonoviću kaznu zatvora u trajanju od 4 godine zbog nalaženja požara iz 2018. godine na kuću istraživačkog novinara Milana Jovanovića. Nekažnjivost zločina počinjenih nad novinarima je # bolest Srbije koju predsednik@avucic veren da se izleči na našem sastanku 2019. Današnja sudska odluka izgleda kao početak svog kraja. Treba da uslede osude atentata na novinare iz 1990-ih. - napisao je Kristoper Delor sekretar Reportera bez granica.

The impunity of crimes committed against journalists is #Serbia's disease which President @avucic engaged to heal at our 2019 meeting. Today's judicial decision seems like the beginning of its end. The condemnations of assassinations of journalists from the 1990s need to follow. pic.twitter.com/wCbOyiHYX9