ŠEŠELJ ZA TV PINK O DELOVANJU BELIVUKA I SAMOJ ISTRAZI: Očekujem da će to biti neposredni snimci zločina

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) prof. dr Vojislav Šešelj rekao je da očekuje da će u četvrtak biti prikazani neposredni snimci zločina klana Veljka Belivuka.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je juče da su sednica Saveta za nacionalnu bezbednost i njegovo obraćanje o organizovanom kriminalu otkazani zbog formalno pravnih problema. Predsednik je takođe rekao da će građani biti informisani za koji dan, a najkasnije do četvrtka.

Na pitanje o tome zbog čega su Belivuk i Miljković išli u Crnu Goru, Šešelj kaže da je činjenica da su oni tamo očekani uz počasti, ali kaže da ne veruje da su pomagali nešto oko izbora.

-Šta može Belivuk da pomogne Milu Đukanoviću oko izbora? Nema tu ništa od toga. Treba nejga pitati šta je tamo radio. On je išao po neke instrukcije po kojima da deluje. Ubeđen sam samo da Milo ne igra po jednim pravilima – smatra Šešelj.

Kako kaže dokazi koje država poseduje nisu izneti zbog istražne procedure, i očekuje da do četvrka to izađe u javnost koja će biti šokirana.

- Nisu izneli nove dokaze dok se ne izvrši istražna procedura, a to mora. Oni moraju bitiuvedeni u spisi kako dokazi. Ne znam kako sada oni fukncinišu tačno, nisam setime bavio. Očekujem da će biti snimci zločina, to se radilo i 90-tih. Nije im bilo dovoljno što žrtve likvidiraju, nego su to i slikali. To su ubistva kojima se oni hvale u svojim krugovima i prikazuju svojevremeno drugima, kako bi zaplašili konkurenciju - rekao je dr Šešelj za TV Pink.

- Znam dva čoveka čije mi je svedočenje pouzdano. Oni su mi to pričali - izjavio je predsednik SRS.