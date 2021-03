KOKEZA JUČE ODBIO POLIGRAF! 'Ovim činom dodatno skreće pažnju na sebe! Očekuju se nova imena u okviru istrage' (VIDEO)

Mozaik ljudi koji su umešani oko Belivuka je šaren i veliki. Najnovija vest o privođenju Kokeze i o detaljima njegovog saslušanja je samo jedna u nizu šta se sve dešava i sa čim se državava suočava proteklih dana, kažu sagovornici za TV Pink.

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza odbio je juče poligrafsko ispitivanje, čak i na pitanje da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo je sinoć i gostujući u Hit tvitu TV Pink potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Kako Vulin navodi, Kokeza nije želeo da ide na detektor laži ni kada je bilo reči o mnogo benignijim pitanjima i temama.

Urednik portala Kosovo-online Veljko Nestorović je gostujući u Novom jutru ukazao na činjenicu da je glava vest upravo to obijanje poligrafa, jer kako kaže to može značajno da utiče na dalji tok istrage.

-Ono što je sigurno odbijajući da ide na poligraf zači da dodatno skreće pažnju na sebe. Pitanje je koliko će ovo da utiče na FSS. Šta će se desiti ako on ode sa te pozicije i da li će, ako se dokaže, da povuče još neke ljude – smatra Nestorović.

Kako kaže, očekuje da istrga oktrije, pored Kokeze, još neka nova imena.

-Daleko od toga da je Velja Nevolja sam bio umešan u celu priču. Očekujem da će se pojaviti nova imena, velika imena vrlo moguće -dodaje.

Novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić kaže za TV Pink da Kokeza ima još par sati da bude zadržan po zakonu, ali dodaje da je iznenađen činjenicom koliki broj ljudi iz raznih sfera da su umešani u ovaj slučaj.

-On je zadržan kao građanin, sada je sve na tužiocu. Strašno je to što se desilo ali važno je da se to razrešava. Kada pogeldate mozaik tih ljudi koji sumeđusobno umešani, to je strašno veliki krug ljudi. Reč je o kvazi eliti ovog društva koja želi da bude deo krimogene zajednoce. Očekujem sada do vlasti da ovoj hobotnici se saseku pipci i da dobijemo pravu sliku o ovoj situaciji – kaže Vujičić.

Vujičić kaže da je za njega bitna tema i prisluškivanje predsednika Srbije i njegove porodice, pre svega što se u prvi plan stavljaju i njegova deca.

Nestorović pretpostavlja da je krajnji cilj svega bilo dostizanje vlasti.

-Verovatno su hteli da vladaju iz senke, ali ono što je sigurno ovo su neverovatne stvari koje čitamo juče i danas, ali i prethodnih dana – dodao je Nestorović.