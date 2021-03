JELENA MILIĆ: HAJDEMO U KAMPANJU ZA VAKCINACIJU I LIČNU ODGOVORNOST TOKOM PANDEMIJE KO BOGA VAS MOLIM

Diretorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić napisala je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Pro-evroska i druga udruženja građana, angažovani uticajni pojedinci, nezavisni mediji, hajde ko boga vas molim, ko predsednik Vučić penzionere, da se udružimo, mobilišemo da ohrabrimo sugrađane da se vakcinišu. Par samo da ih ubedimo pa je nešto. Hajde da ne dopustimo da vakcina bude više nego onih koji hoće da se vakcinišu. Hajde da se uključimo u stvaranje novog najmanjeg zajedničkog sadržaoca koji Srbiji nedostaje više nego bilo šta drugo-neprofitni, nekriminalni, nediskriminišući, iskren i inkluzivan patriotizam! On nije nikakvo utočište hulja već sasvim normalna i vrlo korisna potreba slobodnih individua koji žive u zajednici s kojom imaju ugovorni angažman s jedne, u globalizovanom a konkurentnom svetu s druge strane. Hulje su ga samo preuzele. Otmimo ga natrag. Nacionalni (državni) ponos i nacionalizam nisu iste stvari. Radujemo se kad pobeđuje neko drugi kao Nole, skrivali to ili ne udari malo i nacionalni ponos, zašto ne bismo i sami uradili nešto čime bi se kolektivno ponosili?

Kažete da vakcine nije nabavio Vučić, već narod. Nope. Ima bogatijih, navodno uređenijih država pa nemaju vakcine, ndobro organizovan proces vakcinacije, nisu imale respiratore i kovid bolnice kad je Srbija imala. Zasluga ide Vučiću, Brnabićki, vladi i drugima u sistemu koji su svojom neverovatnom procenom međunarodnih okolnosti, ličnim kontaktima, snalažljivošću, neverovatnom radnom energijom i verovatno teškim odlukama koje im se kasnije mogu nabiti na nos dovde doveli Srbiju, koja se u svetskim razmeram može itekako hvaliti postignutim. Tako su nam došli i respiratori i kovid bolnice. Svaka čast! Patriotizam 101. Ne mogu se videti samo D.o.o. koji su zaradili na maskama. Mora i ovo i to prvo.

Šta nas druge sprečava da se i bez novca i funkcije uključimo u borbu protiv pandemije?

U Srbiji je ponovo vrlo teška situacija sa brojem novozaraženih. Nadležna državna tela i političari koje smo mi izabrali da rukovode rade tačno ono što treba da rade u slučajevima vanrednih situacija kakva je i ova pandemija, uključujući o donošenje odluka da li delovati legalno ili legitimno. Oni preuzimaju rizik procene birača, ali i međunarodnog okruženja, šta je bilo ispravnije, šta će se naknadno proceniti kao prihvatljivo šta ne. Nije to udobna pozicija.

Mnogo je neudobnija od zoom sastanka i izveštavanja o kršenju procedura, nivou transparentnosti delovanja u Srbiji u do sada globalno neiskušenoj vanrednoj situaciji, neretko bez adekvatnog referentnog sistema ili dovoljno znanja kako je zaista u drugim državama. Ovo su aktivnosti u kojima su se uticajna pro-evropska udruženja građana pokazala vrlo sposobnim u prilagođavanju, samoodržavanju, delovanju i umrežavanju. Privilegija koju mnogi nemaju.

Medicinski deo Kriznog štaba je samo jedna od vrlo bitnih grupa stručnjaka čiji je zajednički cilj da se pandemija suzbije. No, u vanrednim situacijama, koje pored zdravlja građana i opterećenja zdravstvenog sistema ugrožavaju i privrednu na celoj teritoriji države, i šire naravno, koje zahtevaju ograničavanje kretanja, da navedem samo par izazova, donošenje odluke da li uredbama i odlukama sprečiti kontakte i širenje zaraze ili se zadržati na preporukama uz dopuštanje rada uslužnih i drugih delatnosti koje se ne mogu obavljati od kuće uopšte nije lako. „Struka“ su zato i ekonomisti, bezbednjaci, vojska, organizatori onlajn nastave, da spomenem samo neke. Nije jednostavno sve te aspekte tek tako uskladiti i društvo usmeriti, uz političku i pravnu odgovornost. Pogotovu kad se susrećemo sa situacijama u kojima pre nikad nismo bili. Proba se, pogreši, ispravi, desi se nešto novo u naučnom ili političkom smislu, primeni, rizikuje, preporuči, ukine. Posvađa. Pukne. Nastradaju bez razloga vlasnici pasa i psi na par dana, ali nekad se mora gledati i šira slika. Državama nije lako. Zato makar sad, posle godinu dana kibicarenja i zvocanaja, na scenu treba da stupe odgovorni, angažovani, samoorganizovani građani i pro-evropksa udruženja građana Srbije. Tu je formalni konsezus vlasti i većinske javnosti-put ka EU.

Moćni guverener Kalifornije upravljanje kovidom odigrao je mnogo loši je, nekad i suludim uredbama zabrane, nego republikanska zvezda u usponu Rik Desantis, guverner Floride. On se u svojim odlukama u upravljanju krizom više oslonio na samoodgovornost i samoorganizovanje građana te na njihovu zdravorazumsku procenu rizika i osećaj dužnosti prema zajednici. Postižu odlične rezultate u balansu zaustavljanja pandemije, vakcinacije i funkcionisanja privrede i društva. Desantis kaže da se u Floridu u ovih godinu dana doselio veliki broj roditelja sa školskom decom jer nisu hteli da im dece izgube školsku godinu. Ili nisu mogli to sebi da priušte. U Floridi je na izborima inače pobedio Tramp, što takođe dosta govori o aroganciji američkih demokrata koji tvrde da 70 miliona njegovih birača sada moraju da se „dekodiraju“.

Pored slobodnih individua, građana baš kao onih na Floridi koji mogu da se samoorganizuju i pokažu visok stepen odgovornosti prema zajedinici, u Srbiji radi i veliki broj upravo UDRUŽENJA GRAĐANA, okupljenih oko najrazličitijih ciljeva. Kao u na Floridi. Ovo bogatstvo koje društvu i državi donosi koncept otvorenog društva u današnjem svetu je još moćniji društveni akter zbog socijalnih mreža koji su agregatori udruživanja i mobilisanja.

Mreže su nažalost i multiplikatori dezinformacija zbog kojih mnogi ne žele da se vakcinišu. Globalizacija nam nije donela samo dezinformacije već i suviše informacija a premalo znanja šta je referentan izvor informacija a šta ne. Još opasnije, nekad neupitni referentni sistemi poput globalnih međunarodnih organizacija zaduženih za određene segmente kolektivnog reagovanja, prolaze kroz procese erozije zbog tenzija velikih sila i lične neodgovornosti zaposlenih u UN, samodiskreditacije, špijuniranja ili aktivnih diverzija.

I građani Srbije i građani Floride su zbog jednogodišnjeg vanrednog stanja, kao i građani širom sveta od diktatura do demokratija, fizički i materijalno iscrpljeni, nervozni, mnogi su ili i sami preležali bolest ili nekog izgubili. Drugi se u vrlo otežanim okolnostima nose sa drugim bolestima. Mnogi su očito još uvek rezervisani i prema vakcinama. Nisu zbog toga neandertalci već slika i prilika zbunjenog globalnog građanina.

U Srbiji sa lokalnim primesom izloženosti medijski vrlo prisutnim formalno medicinski obrazovanim manipulatorima. Jer „mediji su trgovina“ -oće narod, a i zarada od rejtinga i reklama je odlična“! Pa oće narod i kokain al je zabranjeno. Zar im nije dosta profita od suplementsko-imuno industrijskog kompleksa koji će nas ekonomski uskoro raslojiti kao i narko mafija. Koja je inače „gora od drugosrbijanaca“, što je ovih dana slogan koji se mora širiti više od priča o ministru neverniku i čudima artifleksa, zglobeksa i imunosvega što „pomaže u lečenju korone i sprečava smrtnost“. Medijsko-politički-zdravstveno- reklamni industrijski -kompleks.

Zbog svega ovoga, i mnogo čega drugog, sa internetom i viškom vremena zbog zatvaranja usled pandemije koja se suzbija vakcinama koje se proizvode brže nego pre ( sve je brže!), o kojima znamo mnogo (nepotrebno?) više nego što bi trebali dok istovremeno nadležnima i na lokalnom i globalnom nivou verujemo možda manje nego što bi trebali. Paklena kombinacija. Pa onda nastaje „srpski rulet“ koji je takođe bojim se globalna pojava. Korona žurki ima i na Floridi.

Ne znam kako je oko ovoga na Floridi, ali u Srbiji postoji jedan uticajan segment društva koji trenutno više resursa troši teranjem mak na konac da li je prvo izgrađena kovid bolnica ili je prvo dobila dozvolu, nego na javnu osudu kovid žurki i poziv na kolektivnu odgovornost. How about inkluzivno nejmovanje i šejmovanje učesnika korona žuriki, i to bi sad bilo prihvatljivo i korisno. Ili je taj princip primeren samo kad uhvatimo SNS zvaničnika da se izlanuo na Instagramu?

Namerno ćutljivi pro-evrospka- udruženja -građana- industrijski- kompleks u kartelu sa Đilas-Šolak-UG-kvazipolitičkim-kvazimedijskim- indistrijskim -komplaksom. Jel to na sceni?

I kako dalje? Balašević kaže „ostaje mi to što se volimo, što se volimo“. Šta ostaje nama pro-evropski orijentisanim udruženjima građa ali i svim drugim klasterima čiji rad manje poznajem, ali znam da ih ima od pro-kremaljskih na dalje, koji još verujemo u delovanje iz ubeđenja?

Da li kredibilitet, javno poverenje koje se stiče na vrlo različite načine i zbog vrlo različitih aktivnosti, mogu sada da se mobilišu i pomognu i državi i građanima da donose što informisanije odluke oko vakcinacija. Bez pritiska, činjenicama i primerima. BEZ PROJEKTNOG FINANSIRANJA. Samoinicijativno. Gde su svi apelaši i potpisnici 100 ovih i onih kojih smo se nagledali u poslednjih par godina. Gde su i one SMS pošalice za božiće i nove godine? Gde su oni udruženi protiv kovida da bar svoje kolege, među kojima takođe ima suviše onih koje se još nisu vakcinisali, pozovu na to. Nemaju vremena hejtujući Vučića i Krizni štab? Posle se čudimo što su antivakseri uticjani i bolje organizovani!

Pro-evroska i druga udruženja građana, angažovani uticajni pojedinci, hajde ko boga vas molim, ko predsednik Vučić penzionere, da se udružimo, da ohrabrimo sugrađane da se vakcinišu. Par samo da ih ubedimo pa je uspeh. Hajde da ne dopustimo da vakcina bude više nego onih koji hoće da se vakcinišu, a bojim se da smo blizu tog trenutka.

Hajte s nama i „drugosrbijanci“, šta god to danas značilo, ako ni zbog čega drugog ono zbog Marića i Bokana koji vas-nas zovu izdajnicima kao da imamo dostup informacijama i sredstvima prisluškivanja koje imaju državni službenici koji ih navodno dele „elementima inostranosti“! na nacionalnoj frekvenciji u prime time i gledanom programu nas nazivaju plaćenicima, tvrde da smo nehumaniji od Velje Nevolje jer on bar „ne dira svoje“, mi smo bili prvo vrbovani da srušimo sistem, pa kad je to propalo onda je Zapad angažovao glavoseče mafijaše, plus smo mi u stvari gori jer smatramo da i glavoseče imaju procesna i druga prava. Kako i zakoni i Ustav inače kažu. I KID YOU NOT.

TO JE NOVI SPIN, ORGANIZOVAN I VEĆ SE ŠIRI, DA LI DA SE SKRENE PAŽNJA DA LI DA SE SVALI DEO KRIVICE NE ZNAM. AKO NE GLEDATE HAPPY A BOGA MI I PINK ILI NE ČITATE TABLOIDE, VERUJTE MENI TUŽNOJ. ZARAZAN JE, TEŠKO SE LEČI KAD SE „RAŠIRI U POPULACIJI“ TO VEĆ VRLO DOBRO ZNATE. NADLEŽENI DRŽAVNI ORGANI, POPUT MINISTARKE ZA DRUŠTVENI DIJALOG, SU GLASNO ĆUTLJIVI, BTW.

Legitimna arbitrarnost vlasti u reagovanje u vanrednim situacijama nije isto što i preki sudovi i medijski linčevi. Patriotizam nije nikakvo utočište hulja već potreba pojedinaca u zajednici-pitajte Fukujamu ako ne verujete. Patriotizam je i velika satisfakcija kad da rezultate. Zar ne bi bila satisfakcija pomoći da se pobedi korona, a da se usput suzbiju bokani, marići, šešelji i ostali društveni virusi. (To naciste nisu koristile, neće nas Ćiki ocinkariti.) Ima li boljeg puta da se kreira atmosfera za društveni dijalog oko ključnih pitanja i stvore mehanizmi demokratskog odlučivanja u donošenju odluka koji prethode vladavini prava. Novi društveni ugovor za novu Srbiju.