SVE O IZBORIMA U NIKŠIĆU NA TV VESTI: 'Od njih zavisi budućnost i Crne Gore i DPS-a, ali i odnosi u vladajućoj koaliciji!' Izlaznost do 15:30 sati 74 odsto

Velika izlaznost, koja je do 15.30 sati bila 74 odsto, govori o tome koliko su izbori u Nikšiću važni, ističu sagovornici TV Vesti, podsećajući da DPS u tom gradu nikada nije bila u opozciji.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da će izbori u Nikšiću opredeliti dva ključna pitanja - opsanak DPS -a na političkoj sceni i odnos među političkim opcijama koje su pobedile u avgustu.

- Milo Đukanović bi voleo da pobedom u svom rodnom gradu da pošlje poruku da je ono u avgustu samo bio incident i da se DPS vraća na velika vrata - naveo je Rajić.

Prema njegovim rečima, kaže da je važno da "Koalcija za Budućnost Nikšića" ostvari dobar rezultat jer bi u toj konstalaciji snaga mogli drugačije da razgovaraju sa svojim partnerima u Skupštini Crne Gore.

- Njihova pobeda bi poslala DPS u političku istoriju i nametnuli bi se u odnosu sa demokratama kao najstriji partner - naveo je Rajić i dodao da ovo nisu obični lokalni izbori, već izbori koji opredeljuju budućnost Crne Gore.

On je ukazao da je izlaznost do 15.30 sati bila 74 odsto, te da očekuje da bude do kraja izbornog dana preko 85 odsto.

Urednik političke rubrike u "Politici" Bojan Bilbija navodi da ogromna izlaznost pokazuje koliko su važni ovi izbori.

- Jedna porodilja je direktno sa biračkog mesta otišla na porođaj. To pokazuje koliko su ljudi željni tamo demokratije, ali može da svedoči i o tome koliko je Đukanović iskoristio sve resurese da pokuša da spreči promene - naveo je Bilbija.

Izrazio je nadu da neće biti incidenata i da će izbori proteći o miru.

- Naravno da je važno da koalcija "Demokratski front" pokaže svoju snagu, jer bi to donelo drugačije odnose unutar koalcije koja je pobedila u avgustu

