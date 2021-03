PALMA: Da se ja pitam od naredne subote svadbe uz poštovanje epidemioloških mera!

"Da se ja pitam već od naredne subote bi dozvolio organizovanje svadbi u Srbiji uz poštovanje epidemioloških mera", rekao je Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije.

Marković je gostujući na Hepi televiziji rekao da epidemiolozi procenjuju da će pandemija korona virusa trajati još dve godine.

"Mere poštovati da, ali život mora da traje. I zbog toga ja bi otvorio ugostiteljske objekte, da rade uz poštovanje svih mera, koje podrazumevaju maske i distancu i vratio bi nošenje zaštitnih rukavica, jer se virus i preko ruku prenosi. Što se svadbi tiče, vi znate da kod nas ljudi za svadbu gaje jagnje i prase, a sada je to jagnje već ovan koji može da ide samo u kupus. U Srbiji je prošle godine 50 000 ljudu više umrlo nego što je rođeno. Mi ako ovako nastavimo bićemo vrlo brzo nacionalna manjina u svojoj državi. Bez porodice i bez dece nema života, a u Srbiji, posebno u ujutrašnjosti, ljudi žive da ožene sina ili udaju ćerku", poručio je Marković.

SVETSKA FARMACEUTSKA MAFIJA DIKTIRA PRAVILA IGRE

"I šta hoće ova Evropska komisija? Da traži neke pasoše kojima će moći da se putuje samo sa nekim vakcinama, a sa drugima neće. Pa gde to ima? Da li može neka vakcina da izađe iz proizvodnje i iz neke države, a da nije proverena? Naravno da ne može. I sada su smislili da jedna od tih vakcina ima ozbiljne nus pojave, a to je AstraZeneka. Pre su govorili da neke vakcine ne treba da prime oni koji hoće da imaju dece. To jednostavno nije tačno i sve to plasira svetska farmaceutska mafija. Mi jednostavno moramo da se vakcinišemo, ako mislimo da se vratimo u normalan život", smatra Marković.

GDE JE "UKA I BUKA" TU NE DOLAZE INVESTITORI, DOLAZE U SRBIJU KOJA JE STABILNA I SIGURNA

"Ja nikada ne laskam Vučiću. Nudio mi je da budem ministar, ne trebaju mi ni posao, ni kola, niko iz moje prodice ne radi u državnim preduzećima i meni ne treba Vučić da mi nešto lično pomaže, ali mi treba Vučić kao predsednik države koja prednjači kao što danas prednjači Srbija. I zato ga danas napadaju i Crna Gora i Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Šta smo mi skrivili Crnoj Gori ? To što smo ekonomski iznad njih i što imamo vakcine, a oni nemaju. Oni su član NATO pakta, pa neka im donesu bombe i neka se bombama vakcinišu. Tako i Bosna i Hercegovina gde je non stop neka „uka i buka“. U takvoj situaciji neće da dođu investitori, a u Srbiju dolaze jer je u Srbiji i politička stabilnost i ekonomska sigurnost", kaže Marković.

JA NISAM ZA NAPADE, JA SAM ZA TAKMIČENJE DELIMA

"A što se tiče opozicije u Srbiji nisu ovi iz Evrope glupi. Oni mogu da imaju emocije prema nekom lično iz opozicije u Srbiji, pa taj neko iz opozicije može da dobije neku kintu od njih za kartu za "bioskop", a karta "košta" oko milion evra. Pa onda ta opozicija stalno napada vlast i svoju državu i želi da poremeti odnose u Srbiji. Ja nisam za napade, ja sam za takmičenje, da vidimo "prijatelju" šta su tvoja dela dok si bio i šta su moja dela dok sam. Šta ti obećavaš, a šta ja obećavam za budućnost i da li će građani verovati onome što obećava ili onome što pokazuje rezultate", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.