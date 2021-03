'Vode politiku: ŽIVOT DAJEM, IZJAVU ZA POLIGRAF NE!' Predsednik Vučić o odbijanju Đilasa, Vuletića i Hrkalovićeve da idu na poligraf!

Predsednik Srbije govorio je večeras o svim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je odložio vakcinaciju jer je trenutno manjak vakcina. Nada se, kaže, da će se krajem sledeće sedmice vakcinisati, takođe u nekom manjem mestu - u Merošinu ili Žagubici.

- Pre kraja marta očekujemo da nam preko Kovaks programa isporuče doze vakcina kompanije Astrazeneka, a pre prvog aprila očekujemo i novih milion doza kineskih vakicna - izjavio je predsednik.

Do 1. aprila imaćemo, kaže, još milion vakcina, a u Beogradu se situacija stabilizuje, odnosno da se kriva "zaravnjuje". Vakcinacija se u prestonici, kaže, dobro odvija, a najviše je vakcinisanih u centralnim gradskim opštinama.

Najsiromašnije opštine, kaže, imaju i najmanje vakcinisanih.

- Od 1. aprila najkasnije krenuću da obilazim sve naše okruge i da razgovaram sa predstavnicima 50-60 opština i sa narodom, da razgovaramo o vakcinaciji, jer to spašava narod - kaže Vučić.

Ističe da, svi koji se sada prijave za vakcinaciju, mogu da dobiju dozu već početkom aprila dok bi, recimo, u Nemačkoj, čekali do novembra.

Na pitanje o situaciji u Beogradu, Vučić kaže da Srbija ima najblaže mere u celoj Evropi i da nismo imali pravo zatvaranje od maja prošle godine.

- Hvala epidemiolozima koji su trpeli i razumeli potrebe države - rekao je Vučić.

Pokazao je i kutiju leka "bamlanivimab" koji se daje najrizičnijim grupama u ranoj fazi bolesti. Kupljeno je 1.800 ovakvih ampula, a one su efikasne više od 90 odsto.

- Dajemo nenormalan novac za lekove, vakcine... Hiljadu evra je dan lečenja na Intenzivnoj nezi, a prosečan čovek uplati 550 evra godišnje. Ostalo plaća država, traži novac, a da ne povećeva stopu javnog duga. Moramo da pomognemo lekarima - rekao je Vučić.

O korona merama

- Jedino što mogu da vam kažem da se nadam da se neće mere pooštravati. Situacija u centralnoj Srbiji je teška. u Beogradu se poravnava. Ne zaboravite da je centralna Srbija kasnila dve nedelje za Beogradom. Za 12 dana ćemo imati milion revakcinisanih. 20. apriila ćemo moći da kažemo da imamo gotovo 980.000 sigurnih. Potrebno nam je i da radimo, tačno ćemo da vagamo, merimo rezultate na svaka tri sata! Ako brojevi budu loši može da se desi da produžimo dan ili dva.

Država će nastaviti da pomaže ugroženima

Vučić se osvrnuo i na muzičare koji nisu prijavljeni i dodao da će im država pomoći.

- Dobra vest i za muzičare, oni nisu u sistemu PDV-a, ali za oko 3.000 njih spremno je podrška od dva minimalca - kaže Vučić i dodaje:

Biće pomoć i za nezaposlene u Srbiji. Oni će primiti, osim 60 evra kao i svi, još 60 evra u junu. Od 8. aprila već krećemo sa dodatnim minimalcima za privrednike. Ići ćemo sa dodatnom podrškom za hotelijere.

Penzioneri će, dakle, primiti 110 evra ukupno, dok će nezaposleni primiti 120 evra pomoći države. Ističe da kafići i restorani moraju da se otvore i da će ugostitelji morati da dobiju barem još jedan minimalac.

Proizvodnja vakcina u Srbiji

- Srbija će raditi na tome da proizvodi i kinesku i rusku vakcinu, jedna u fabrici, druga na Torlaku. Ovo je jako važno, posebno ako se uzme u obzir da ćemo imati i nove sojeve virusa. Radimo na tome da mi proizvodimo ceo lek, tečnost, i uspećemo. Govorim o tome da pravimo preko 30-40 miliona doza - rekao je predsednik.

Kaže da još jednu pandemiju ne bismo preživeli, ali da bismo se svakako bolje snašli nego 90 odsto zemalja sveta.

O borbi sa mafijom

Predsednik je, upitan ko je iz vrha vlasti povezan sa kriminalcima, Vučić kaže da je važno da nadležni rade svoj posao i da nije važno ko je iz koje stranke.

- Time što to nije važno, država pokazuje da je država. Koliko god ljudi iz SNS da je pogazilo zakon, moraće da snose posledice i stvari će se gurati do kraja. Borba mora da bude jaka, odgovorna i ne sme da bude popuštanja jer neko pripada određenoj stranci. Siguran sam da će korupcionaške stvari biti razrešene, a zabrinut sam jer je i Slavko Ćuruvija bio pod merama pred ubistvo, a takvih slučajeva je bilo 15, što znači da je neko iz vrha vlasti pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva - rekao je Vučić.

U poslednjim godinama imamo najmanje tri slučaja ovakvih ubistava, što znači da je neko iz ove vlasti pomogao da se ona dese.

- Neki misle da će proći nekažnjeno, a neće! Svi će biti pohapšeni! Imamo dokaze da su određena lica praćena, da su ta lica i ubijena i šta nam treba više?! Sa ovim su direktno povezana lica iz izvršne vlasti, ne kažem da je neko iz političke vlasti - kaže Vučić.

Na pitanje o tome da li je Nebojša Stefanović časan čovek, Vučić kaže da sa rečima koje je gore izrekao ne može da uveže sa njim.

- Zamerio sam mu i zamerao dosta toga, ali ni jednog trenutka nisam pomislio na njega kada o ovome govorim. Ja mu zameram na objektivnoj odgovornosti, a znam na koga sam pomislio da je uvezan sa ubistvima i o kojim ubistvima je reč - rekao je Vučić.

Istakao je da, svi koji se bahate i žive luksuzno, nesrazmerno primanjima, ili su već smenjeni, ili će tek biti smenjeni.

O aferi "Mauricijus"

Predsednik je rekao da je nezakonito kada rezident Srbije ne plati porez na prenos apsolutnih prava, porez na dobit i mnoge druge poreze.

- Ja sam to samo javno pomenuo i to na držanje pridika na najgluplje moguće teme. Sramota me je kako je ova zemlja pljačkana i razarana do tih granica i mera, da tek danas otkrivamo razmere te pljačke. Imate 50 računa, ne dva, u preko 17 zemalja. To su vaše firme. Tako su igrali svoje igre između sebe. Mnogo novca od poreza tu nije plaćeno. To ne nosi samo političke posledice - rekao je Vučić, govoreći o Draganu Đilasu i aferi "Mauricijus".

Svi su razumeli, i važno je da su institucije to pokrenule. Nismo mi ništa skrivali, naveo je Vučić. Vučić je podsetio da je on spreman na sva pitanja da ide na poligraf, za razliku od Dragana Đilasa.

- Rekli su mi da se "Mauricijus" pojavio zbog "Jovanjice". Ovaj slučaj pokrenut je pre godinu i 4 meseca i tek sada govore da nešto krijemo, a izgubili su prve sudske postupke, dokazalo se da su lagali i kažem da ću da idem na poligraf koji otkriva mnogo u moralnom smislu. Spreman sam na poligraf za Jovanjicu, za Olivera Ivanovića, za Vladimira Cvijana... Ovaj jedan neće na poligraf za Mauricijus, onaj neće da odgovori da li zna nešto o pripremi atentata na predsednika, onaj treći neće da odgovara da li je spavao sa dečacima... - rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da posedovanje računa nije samo po sebi prekršaj, Vučić odgovara pitanjem.

- A, zašto lažu onda? Za 10 godine je napravljen prihod od 700 miliona evra. Kako ste to stekli? - pita Vučić.

Kaže da je, izgleda, budala jer je uvek hteo da dokaže da govori istinu, dok drugi "mrtvi hladni mogu da kažu da neće na poligraf". Dodaje da oni vode politiku "život dajem, izjavu za poligraf ne dajem".

Predsednik je zamolio poslanike da ne napadaju "Krik" ili druge medije koji im se ne dopadaju.

- Nisam neko ko je oduševljen radom "Krika" iz mnogo razloga, ali nemam pravo da ih ne poštujem i da učestvujem u hajci protiv njih. Boriću se da zaštitim prava ljudi iz "Krika" i to tražim od mojih poslanika i svih poslanika. Molim ih da vode računa o demokratiji i da razumeju da smo mi odgovorni za demokratičnost sistema - rekao je Vučić.

O situaciju u Nikšiću

- Neki su rekli da je Vučić pobedio u Nikšiću. Evo ja ću da vam kažem da Vučić nije učetvovao na izborima u ovom crnogorskom gradu. koju vam je državnu funkciju u Crnoj Gori obavljao Srbin. kakva su prava Srba bila od 2006. godine? Da sam učetvovao na izborima ti rezultati bi bili još teži za njih. Nisam učetvovao i ne planiram da učetvuje. Sa Milom Đukanovićem se ne čujem već dugo, sa Krivokapićem sam se video skoro, uglavnom po sahranama. Što se mene tiče Milo Đukanović ima otovren poziv da dože u zvaničnu posetu Srbiji, ali ne verujem da će hteti da dođe.

O Aljbinu Kurtiju i dijalogu

- Moj posao je da sa svima razgovaram. Moram da se pripremim za dijalog sa Prištinom. Mislite da ima bilo šta lepo u onoj sobi u Briselu. Nema. Nema non pejpera. Palmer ne krije da traži priznanje. Mi tražimo kompromis.

O Đorđu Joksimoviću

- On je jednostavan čovek. On je prestao da pije što je izvanredna vest. Naši državni organi su dobar posao obavljali ranije, međutim u poslednje vreme stvari su se promenile. To je čovek koji ima tri ćerke i mnogo će njihov glas da znači ukoliko one budu želele da budu sa ocem. Ne isključujem tu mogućnost. I on i ja imamo troje dece.

O opuštanju

- Uvek imamo pet ili šest knjiga pored sebe. Sada najviše učim engleski, enciklopedijska izdanja su uvek tu. Kada spremam ispite, potrebna mi je koncentracija i onda to radim noću. Obrazovanje nam je najvažnije. Od sledeće godine najviše ulaganja će da ide u obrazovanje. Samo da vam se na kraju zahvalim i da kažem građanima Srbije da se zajedno izborimo protiv pandemije. Vakcina, vakcina, vakcina.