KOKEZA NA MANEKENKU TROŠIO MILIONE: Od skupih letovanja do luksuznih automobila! Odala ih zajednička fotografija sa zimovanja!

Šef FSS lepšoj polovini obezbedio stan i kola, plaća joj najluksuznija putovanja, kupuje joj najskuplju garderobu, obuću, tašne, nakit... Njeno je da samo bude uz njega i da je izazovna, priča izvor za beogradske medije.

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza, koji je nedavno privođen u SBPOK na saslušanje, potrošio je na svoju devojku, top-model Tamaru Lazić, najmanje 100.000 evra, saznaju mediji.

Ova manekenka je najpoznatija po reklamama za seksi donji veš, ali i po tome što je pre nekoliko godina bila u ozbiljnoj vezi sa unukom nekadašnjeg predsednika Rusije Borisa Jeljcina.

Da li je interesovanje ili interes, pitanje je... Kokeza i Tamara su se upoznali u Meksiku, i to tako što je on platio svim manekenkama iz jedne modne agencije putovanje u ovu egzotičnu zemlju. Hotel koji je izabrao je toliko luksuzan da je samo jedna noć u njemu 800 evra. Čašćavao je sve te manekenke koje su išle na putovanje, kupovao im je skupocene poklone, a dve-tri su se posebno zainteresovale za njega. Na kraju je Tamara otpočela vezu s njim, ali je, pre svega, pala na luksuz koji joj je on nudio - priča izvor jednog lista blizak manekeni.

Lazićevoj je to veoma godilo, jer je navikla na život na visokoj nozi, a pošto joj je karijera krenula nizbrdo, šansa joj je bio upravo neko ko raspolaže velikom sumom novca i ne štedi kad su njeni prohtevi u pitanju.

Takođe, kako saznaju mediji, Kokeza je nedavno u istom danu pazario automobile i za sebe i za nju, i pritom iskeširao preko 200.000 evra!

Kako izvor navodi Tamari se dopao najnoviji model ,,mercedes kupea” – kabrioleta E klase, čija je minimalna cena preko 55.000 evra, a maksimalna 87.000. Kokeza je odmah rešio da joj ispuni želju, ali mislio je i na sebe, pa je rešio da i on sedne za volan jednog luksuznog četvorotočkaša iste marke. Izabrao je džip „mercedes GLS ”, čija je cena od 100.000 do 180.000 evra. I mada prosečan građanin ovu sumu može prihodovati uz mnogo sreće za ceo radni vek, njemu nije predstavljalo nikakav problem da u istom danu kupi oba automobila, i to za keš!

Dovoljno je da Tamara pokaže okom na nešto pa da joj Slaviša ispuni želju. Kupovao joj je stvari maltene od igle do lokomotive, za njega ne postoji stvar koja je skupa kad je njeno zadovoljstvo u pitanju – kaže izvor za medije.

Inače, Tamara je nedavno objavila fotografiju na društvenim mrežama, na kojoj se vidi kako se provodi na planini s Kokezom. Ipak, na kraju se predomislila, pa je tu fotografiju obrisala, kada je shvatila da ih je ona odala.