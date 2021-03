''VREĐA I DISKREDITUJE NOVINARE'' Milovanović za Pink: Đilas nastupa sa pozicije sile prema medijima (VIDEO)

Direktor ’’Srpskog telegrafa’’ Saša Milovanović govoreći o ponašanju Dragana Đilasa na konferenciji za medije ocenio je da je to njegovo klasično ponašanje prema novinarima.

- On je to radio otkad se bavi politikom. Kad se setimo kako se ponašao prema medijima kada je preko ’Dajrekt medije’ faktički doveo u ropski položaj sve medije i gde je odlučivao gde će ići novac od reklama i na taj način uticao na različite medije – rekao je Milovanović za Pink.

- Onda je sa tajkunom Miškovićem napravio dnevne novine, Mišković je to priznao, on ni dan danas to nije priznao, tako da on nastupa sa pozicije sile prema medijima pokušava da diskredituje, da vređa – dodaje Milovanović.

Potpredsednik Glavnog odbora SNS Milenko Jovanov govoreći o istrazi koju je pokrenula Uprava za pranje novca istakao je da očekuje da se utvrdi da li je bilo kršenjazakona, krivičnih dela i da se utvrdi čije su to pare.

- Postavlja se pitanje zašto se Đilas ne hvali time kako je uspešan – rekao je Jovanov dodajući da je Đilas počeo da se ’’širi kada je došao na vlast u Srbiji’’.

Izvršni direktor Centra za za odgovorne medije Marko Matić rekao je da Đilas uvek odgovara na pitanja koja mu nisu postavljena.

- Time vidite šta on radi, a to je da hoće da sakrije suštinu. Suština je u tome kojeje poreklo tog novca – smatra Matić.

- Mi znamo kako fudbaleri i sportisti zarade novac, jer znamo čime se bave. Dragan Đilas je svoj novac zaradio u vreme kada je od strane građana Beograda bio plaćen da vodi grad Beograd – dodaje.