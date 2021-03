'Ono što pričaju Kurti i Haradinaj je trenutni rijaliti. Moramo da ostanemo snažni, samo se sa snažnima pregovara'

Profesor Univerziteta za bezbednost i globalne studije, Američkog univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Duško Tomić rekao je da je Srbija 2021. godine zemlja koja sve više biva stabilna i jača na svim poljima.

-Srbija jača na polju diplomatije, na polju unutrašnje stabilnosti, vojne kompaktnosti, bezbednosne indikativnosti... Srbija 2021. godine je zemlja prepoznatljiva kao partner i Ruskoj Federaciji i Kini i SAD i drugim zemljama u Evropi – rekao je Tomić.

Kako kaže, vremena su se promenila i naglašava da mi moramo razgovarati i pregovarati sa zemljama u našem okruženju.

- Moramo imati odnose i sa NATO, i sa Kinom i sa svima drugima, ali da uvek moramo imati u malom mozgu sećanja na neke stvari – dodaje Tomi'.

Ističe da ’’kolokvijalni rijaliti’’ iz Prištine ne konstatuje

- Pustite šta pričaju Kurti i Haradinaj, to je njihov trenutni rijaliti. On govori o ujedinjenju sa Albanijom, jel pitao establišment Albanije, jel pitao narod u Albaniji za to? – zapitao se Tomić.

- Edi Rama zna da će u nekom trenutku pozvati predsednika Vučića da nastave dalju saradnju na širenju mini šengena – napominje on.

Naglašava da smo mi u ovom trenutku regionalna sila.

Predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da kada posmatramo Evropski parlament i EK kao i evropske institucije, da su oni ušli u veliku obavezu da vode dva dijaloga i da im ni jedan nikako ne ide, te da je očigledno, kako dodaje, da ''tamo nešto ne valja''.

- Dijalog kada se vodi i kada se u prisustvu međunarodnog zvaničnika koji vodi dijalog potpišu dokumenta je obavezujući. I to je ono što je veliki problem i za EK, jer potpisani sporazum u Briselu je nešto što mora da se implementira – smatra Odalović.

Akademik Dragan Radenković govoreći o porukama koje stižu iz Prštine rekao je da je imperativ našeg statusa da budemo snažni, jer se samo sa snažnima razgovara i pregovara.

- Onaj ko je slab sa njim pregovori nemaju smisla – rekao je Radenković za Pink.