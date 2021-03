OD BEOGRADA DO ŠAPCA ZA 40 MINUTA! Vučić: Sve finansiramo iz budžeta, a ovako umrežena Srbija biće POTPUNO NEPREPOZNATLJIVA! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije obišao je radove na novom mostu preko Save kod sela Mačvanski Pričinović, budućeg autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac - Loznica.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na mostu preko reke Save.

Vučić je obišao i radove na drugoj deonici auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica.

Kako je najavio predsednik, u narednim danima će obići gotovo sve infrastrukturne projekte u zemlji.

Predsednik je u Šapcu izjavio da rok za završetak radova mora da se skrati. Put od Rume do Šapca, kaže, mora biti završen do oktobra 2023. godine. Auto-put Šabac-Loznica, kako kaže, mora biti gotov do kraja oktobra 2024. godine.

- Ne tražim nešto što je nemoguće da se uradi, a ovo može da se uradi - rekao je Vučić i dodao:

Ljudima je bitno vreme, stanovnicima ovih mesta, ali i svima nama koji koristimo ove puteve.

Vučić kaže da se radovi finansiraju iz budžeta.

Od Šapca do Beograda će se stizati za 40 minuta.

- Naši ljudi prave ugovore, a nismo vodili računa o rokovima. Uvek se izvođači radova bore da dobiju godinu-dve lufta, ali mislim da su oni fer i da je kompanija koja ovo radi odlična. Hvala što su prihvatili da skrate rokove za godinu i tri meseca. Sačuvaćemo barem nekoliko života koji bi nastradali na lokalnim putevima - kaže Vučić.

Ističe da se na ovaj način privlače i nove investicije i podseća da je u Rumi otvorio četiri fabrike.

- Napravio sam kartu kako bi putevi u Srbiji trebalo da izgledaju do 2025. Ovo gradilište doneće mnogo koristi ljudima u Mačvi, Sremu, ali ćemo povezati ovo za južnu Bačku, Beograd... Napravili smo novi krvotok! Lekari su me naučili da na svaki santimetar sala dođe 7 metara sudova i tako sada nama niču novi sudovi, kao da smo izgradili novi krvotok - kaže Vučić, dodajući da na isti način raste i Srbija.

Ovo nije priča, ovo ostaje iza nas. Ljudi maštaju o tome da Drina više nije daleko. Kada vežemo ovaj put za Fruškogorski, biće izbanredno i važno za Vojvodinu. Kada izađemo iz kovida probićemo tunel kako bismo omogućili ljudima iz pravca Valjeva da brzo stignu do Drine.

Predsednik se obratio novinarima nakon obilaska, rekavši da će ovaj most biti važan za ceo kraj. Podsetio je da su bili dati dugi rokovi, a da je sada zamolio da se oni skrate.

- Za 3 godine i kusur ići ćete do Loznice brzom saobraćajnicom, a Šabac ćemo završiti i pre, za manje od 2 i po godine, i iz Beograda ćemo stizati za manje od 40 minuta - rekao je Vučić.

Istakao je da se sve finansira iz budžeta i da će zemlja sa ovom mrežom puteva biti potpuno neprepoznatljiva za nekoliko godina.

"Neka Kurti gura svoje, time nam samo jasno pokazuje da dijalog nisu hteli"

Odgovarajući na pitanja novinara o izjavama Aljbina Kurtija, Vučić kaže da mu je "interesantan dijalog" i da on izgleda najviše voli da razgovara samo sa sobom. Onda to nije dijalog, nego monolog. Neka Kurti gura svoje, time nam samo jasno pokazuje da dijalog nisu hteli - rekao je Vučić.

"Izveštajem EP su sve sami rekli o sebi"

Predsednik je pročitao i izveštaj EP kojim su, kaže, "sve sami rekli o sebi".

- Ja ni reč ne moram da dodam, samo ću da ih citiram - rekao je Vučić, nakon čega je pročitao deo izveštaja.

Kaže da mu je bilo važno da pokaže kako se odnose prema Srbiji "u najčistijim oblastima, gde nema politike".

Kada je reč o KiM, pročitao je i taj deo izveštaja.

- Da li se vi nesrećnici u Srbiji na ovaj Parlament pozivate? Koji kaže da delegitimišemo parlament Kosova! Ja ću to da nastavim da radim i ništa mi ne mogu - rekao je Vučić.

"Moramo da se vakcinišemo i da požurimo"

Na pitanje o korona merama, Vučić kaže da moramo da se vakcinišemo i da sa imunizacijom požurimo.

- Čekam narednih dana velike isporuke vakcina, i Fajzera i Sinofarma, i tada krećem po selima, pa da probamo u Majuru da u danu vakcinišemo 1.000 ljudi ili više. Želimo da zaštitimo ljude, jer nam bez toga nema napretka - rekao je predsednik.

Pandemija je, kako kaže, usporila radove u Srbiji.

- Svuda imate radnike koji su zaraženi, koji su izgubili živote. Radili su u najtežim uslovima - dodao je on.