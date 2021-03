ZAPUŠIO USTA ĐILASOVSKIM TEORETIČARIMA ZAVERE! Rujević o smrti Cvijana: Obdukcioni nalaz kaže da je SAMOUBISTVO!

Novinarka Nove S upitala je novinara Dojče vedea Nemanju Rujevića o smrti nekadašnjeg savetnika Borisa Tadića i visokog funkcionera SNS Vladimira Cvijana.

Šta bi se u Nemačkoj dogodilo da blizak saradnik predsednika nestane i da se odjednom sazna da je nestao u Dunavu usred januara i da na njegovom grobu nema prezimena?

- Teško mi je tako nešto da zamislim. Nema neke institucije koja je dužna da obaveštava javnost o tome. Nema u koga da upirete prstom da je morao to da kaže. Ni porodica, ni institucije, ni novinari. Ne znam koga bih sad okrivio za to, niko to nije morao da kaže. Bizarno jeste, ali ne zato što je smrt sumnjiva, nego jer je čovek bio poznat - rekao je Rujević.

Nakon što je voditeljka insistirala da dobije odgovor koji je želela, odnosno da li je trebalo da bude pokrenuta istraga, Rujević joj je "zašušio usta".

- Ne znam šta sad hoćeš da kažeš, što ne pitaš kolege iz NIN-a koje su znale, a nisu objavile? Istraga i obdukcioni nalaz kažu da je reč o samoubistvu. Hajde da zamislimo da je istraga uradila sve kako treba, zašto bismo mi onda za to čuli? Jeste bizarno što oni koji su znali to nisu objavili, ja bih objavio da je do mene došla takva informacija - poručio joj je Rujević.