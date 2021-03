'OVO JE DELO JEDNOG LOPOVA! Đilas nije deponovao, već UKRAO MILIONE! Nadležni imaju obavezu da utvrde odakle mu novac' (VIDEO)

Lider Stranke slobode i pravde i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas raspolaže sa čak 53 aktivna računa u različitim finansijskim institucijama u 17 zemalja, na kojima je krajem oktobra prošle godine ukupno imao tačno 67.966.814,35 dolara, pišu Novosti.

- Ne bih rekla da je Dragan Đilas deponovao novac, već ukrao, pa odložio/sklonio/sakrio – kaže za Pink Sandra Božić, poslanica SNS.

Ističe da je Đilas sakrio novac na 57 računa u 17 zemalja.

- Godinama pokušavamo da uđemo u trag Đilasovom bogatstvu, onome što znamo da je opljačkao od građana Srbije. Kralo se na svakom mogućem ugovoru, a Most na Adi je jedan od većih. Verujem da je mnogo i onih manjih ugovora koji su prošli ispod radara – kaže Božić i dodaje:

Moramo građanima Srbije jasno reći: ovo je njihov novac! Ja kao narodni poslanik moram da kažem i da je ovo delo jednog lopova. Ovde više nema šta da se priča, jer ako vi sakrijete ovoliko novca, na ovoliko računa, u ovoliko zemalja, onda je sve jasno. Postavlja se pitanje gde je sve u Srbiji Đilas deponovao novac i na koji način. Nadam se da će se u budućoj istrazi otkriti i ko je sve u njegovo ime deponovao novac. U Srbiji je i ogromna imovina, slobodno ću reći hektari poslovnih prostora, i na ovo se takođe mora obratiti pažnja.

Građanin Srbije sa platom od 500 evra za radni vek od 40 godina zaradi ukupno 240.000 evra, i to ostavljajući svaki zarađeni dinar sa strane, kaže Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima.

- Zamislite koliko bi onda vremena prosečnom građaninu Srbije trebalo da zaradi skoro 68 miliona evra – kaže Stojaković. Dodaje da ova priča ne bi izašla u etar da je Đilas priznao i odgovorio na novinarske tvrdnje od pre nekoliko godina - da ima novac na raznim destinacijama.

Tvrdio je da nema novac, da nisu njegovi biznisi, a onda smo došli do podatka da to nije tako. Videli ste facsimile računa sa Mauricijusa, iz Hongknga, u Švajcarskoj. Došli smo do prilično ozbiljne priče i do toga da u SAD ima gotovo 6 miliona evra, u Holandiji 2,3 miliona. U Italiji skoro 4 miliona, u Hrvatskoj skoro 4 miliona kuna, u BiH 4 miliona maraka, u Srbiji 1,5 milijardi dinara… Bilo bi dobro da objasni odakle mu novac.

Državni organi imaju obavezu da utvrde da li u ovom slučaju, kao i u svakom, postoje elementi krivičnog dela, kaže za Pink Milan Lađević, glavni urednik Srpskog telegrafa. Ističe da Đilas ne sme da bude nedodirljiv, bez obzira što se nalazi na čelu političke partije.

- Reč je o ogromnoj svoti novca, a znamo kako je Đilas svoj imperiju gradio i da ju je gradio dok je bio na vlasti. Treba da se utvrdi da li je, zahvaljujući trgovini uticajem, došao do ove svote novca i kako ga je preraspodelio na ovaj broj računa – kaže Lađević za “Novo jutro”.