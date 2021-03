Srpska lista: Sramno što se linču protiv Ivana Todosijevića priključila i srpska NVO

Srpska lista osudila je javni i neosnovani linč koji se vodi protiv člana predsedništva i poslanika Srpske liste Ivana Todosijevića od strane grupe nevladinih organizacija.

"Nažalost, posebno je uvredljivo i sramno što se ovoj kampanji priključila srpska nevladina organizacija Nova društvena inicijativa na čijem je čelu izvršna direktorka Jovana Radosavljević iz Leposavića. Postaviti sliku srpskog poslanika u centru Prištine, sa opaskom da je to primer, kako oni to smatraju, govora mržnje, nije ništa drugo do crtanje mete na čelo poštenom, čestitom i porodičnom čoveku kakav je Ivan Todosijević“, navedeno je u saopštenju.

Srpska lista navodi da umesto da se nevladin sektor bori za poštovanje prava na slobodu govora svih građana, pa i Todosijevića, „narativ da su Srbi krivi i odgovorni za sve, prisutan u albanskoj javnosti očigledno postaje deo klišea i nekih srpskih nevladinih organizacija, a verbalni delikt vraća u borbu protiv Srba i naših istaknutih predstavnika“.

"Neverovatno je, ali istinito, da se nikada ranije, a svakoga dana ih imamo na desetine, nije postavila nijedna slika i izjava albanskih političkih predstavnika koji su pretili Srbima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili negirali naše pravo na opstanak na svojim ognjištima. Očigledno da te izjave nisu smetale nekim srpskim predstavnicima NVO sektora“, navedeno je u saopštenju Srpske liste.