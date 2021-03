Vučević: Izvešaj Evropskog parlamenta pritisak zbog KiM i eventulane revizije Dejtonskog sporazuma, ali EU je naš strateški cilj

Miloš Vučević, potpredsednik SNS, osvrćujući se na izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji rekao je da je pravo evroparlamentaraca da te stvari definišu na način na koji misle, ali da to više govori o njima nego o nama, citirajući predsednika Srbije.

Vučević je istakao, gostujući u Jutarnjem programu TV Prva, da je ključno pitanje i njihove kritike upravo naš odnos za Kosovo i Metohiju i reviziju Dejtonskog sporazuma.

Kada bi mi bili kooperativniji kao što većina zemalja EU očekuje po pitanju dijaloga sa Prištinom, odnosno da dođe do sveobuhvatnog trajnog dogovora, da prihvatimo nezavisnost Kosova ili u najmanju ruku da im dozvolimo članstvo u UN, bili bi super demokratska država. Vladavina prava bila bi na najvišem nivou, sve bi cvetalo, a ako bi na to dodali saglasnost na reviziju Dejtonskog sporazuma bili bi primer svima kako jedna država treba da se razvija. Hoću da kažem da sve te negativne konsekvence, imaju veze sa dva ključna pitanja koja sam naveo. Ta tema dominira i ona se prožima kroz ostale aspekte i ocene. Nesumnjivo da je izveštaj pritisak za pitanje priznavanja Kosova i Metohije s tim što bi proširio za ostala pitanja vezana za region. Nesporno je da nas čeka pitanje, kako oni to zovu, pravljenja funkcionalnije BIH. Jedna od ključnih zamerki u izveštaju je da se naše vlasti bore za deligimitizaciju Kosova. U izvešaju oni vrše pritisak i na ostale članice EU koje nisu priznale Kosovo da i priznaju nezavisnost jer je, kako kažu, taj proces nepovratan – smatra Vučević.

Kritike o zdravstvu: Više priča o njima nego o Srbiji

Što se tiče kritika u zdravstvu ističe da je izveštaj pre svega odnos stanja, dešavanja i trendova u Evropskoj Uniji.

Mislim da je to više priča o njima nego o nama jer podaci i statistike koji oni verifikuju kao EU pokazuju potpuno suprotnu sliku. Da li kod nas ima problema - ima kao i svuda, ali rekao bih da je Srbija pokazala mnogo odgovorniji pristup i uspešniji u borbi protriv korona virusa. Mi smo zahvalni EU na svakom paketu pomoći koji je stigao u Srbiju i da ne budemo nekorektni. Koliko je EU pomagala to je sada zaista je pitanje za region, jer se pokazalo da je Srbija bila sposobnija i organizovanija pa se bolje pripremila- kaže on i podvači da sve negativne stvari iz izveštaja treba da sagledamo sa racionalne strane, a ne emotivne.

Da vodimo suverenu politiku

-Nema tu neke ljutnje, pa se sad mi nešto uvredimo. Naš nacionalni i državni interes je da nastavimo razgovore sa evropskim partnerima i put Srbije ka EU. Srbija ne sme da odustane od EU kakva god da je ona sa vrlinama i manama. Ne treba smetnuti s uma da najveći broj investicija dolazi iz EU i da su oni najveći spoljnotrgovinski partneri. Ali,s druge strane, nama se zamera da nismo uskladili našu spoljnu politiku sa EU , a to nam zameraju oni koji imaju neuporedivu veću saradnju sa Kinom. Verujem da mi treba da idemo ka Briselu ali da vodimo suverenu politiku. Ne treba da se svađamo, da prekidamo, jer nam neće doneti ništa dobro, ali nam ne pada napamet ni da se svađamo i sa Kinom i Rusijom – mišlenja je Vučević.

Sudski epilog za sve otvorene slučaje zloupotrebe

Što se tiče kritika u izvešaju o pitanju afera kao što su Savamala, Kruštik,nJovanica... Vučević ističe da su oni to postavili pre svega kao političko pitanje jer, po svoj prilici, to treba da bude element da eventuano padne vlast.

Sve to treba demistifikovati. Istražni, predistražni postupci sa sve te stvari se vode. Jovanica, pa mi smo o Jovanici pričali najviše. Lično sam podnosio krivične prijave da se sve te stvari isteraju do kraja. Navijam da se sve te stvari isteraju do kraja, ali u institucijama sistema.