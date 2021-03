PREDSEDNIK VUČIĆ ZA FAJNENŠEL TAJMS: Vakcine dajemo besplatno svima, vakcinisaću celu naciju!

Predsednik Srbije za današnji Fajnenšel tajms (FT) kaže da bi potencijalno ograničavanje izvoza vakcina iz Evropske unije moglo ugroziti proces vakcinacije u Srbiji.

- Kako mogu to da urade? Mislim da to neće učiniti, jer to bi bilo neverovatno. Svi bi u Srbiji bili besni - rekao je predsednik Aleksandar Vučić za londonski list.

Osuđujući planove EU kao "grozne", Vučić je dodao da je Srbija već platila Fajzeru doze i dogovorila tranše.

- Ne razumem kako mogu da uklone mene koji sam već platio i imam dogovoren dan isporuke - rekao je.



Ovaj medij navodi da je Brisel predložio "diskrecione blokade izvoza vakcine" u treće zemlje sa višom stopom imunizacije od EU ili one koje nude vakcine proizvedene u EU "vakcinaškim turistima" ili uvoze vakcine iz bloka, ali ih ne šalju zauzvrat.

Ako stigne pošiljka Fajzera i sa još milion doza Sinofarma, koje se očekuju sledećeg meseca, Vučić predviđa da će 2,2 miliona građana ili 37 odsto odrasle populacije biti potpuno vakcinisano do kraja aprila.

- Vakcinisaću celu naciju - rekao je.

FT piše da se preko portala elektronske uprave za vakcinaciju u Srbiji mogu prijaviti i stranci i da je na hiljade građana s Balkana i iz drugih delova pohrlilo u Srbiju da primi vakcinu, kao i da je Srbija u petak počela imunizaciju tražilaca azila u migrantskim kampovima i vakcinisala 4.000 zdravstvenih radnika u susednoj BiH.

Vučić je, međutim, odbacio kritike o "vakcinaškom turizmu", dodaje list.

- Vakcine dajemo besplatno svima ... Treba da budemo od pomoći i da podržimo sve ostale, jer čak i ako smo dobri s procesom vakcinacije, ne znači da ćemo biti dobro i sigurno ako ljudi u regionu nisu - rekao je.

Srbija planira da podigne dve nove fabrike vakcina čime postaje "potpuno nezavisna od uvoza", rekao je Vučić.

FT dodaje da će pogon za pakovanje i distribuciju sputnjika V biti otvoren u maju, uz plan da se na kraju vakcina i proizvodi u Srbiji, a fabrika Sinofarma, kao zajedničko ulaganje s Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, biće otvorena u oktobru i proizvodiće 24 miliona vakcina godišnje.

Vučić je odbio da otkrije cenu vakcine, ali je rekao da je Beograd pristao da sa Sinofarmom podeli informacije prikupljene iz programa vakcinacije.

FT piše da "Beograd neguje bliske veze s Pekingom" i podseća da "kneske firme grade železničku prugu od Beograda do Budimpešte i realizuju druge infrastrukturne i bezbednosne projekte", što je prošle godine navelo američki Centar za strateške i međunarodne studije da kaže da Srbija postaje kineska "država klijent”.

- Nisam bio slep, kao što bi neki ljudi mogli da kažu - rekao je i dodao da se krajem prošlog leta lično obratio kineskom predsedniku Si Đinpingu kako bi istražio mogućnost kupovine vakcine.

FT prenosi izajvu opozicionog političara i bivšeg šefa diplomatije Vuka Jeremića, koji je za taj list rekao da je "sa Sinofarmom i sputnjikom, predsednik je igrao rulet i pobedio".