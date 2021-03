VULIN ZA PINK: Đilas mora da objasni odakle mu toliko novac na računima, koji je stečen dok je bio na vlasti

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin govoreći o aferi ’’Mauricijus’’ rekao je da treba da se zamisli koji je to posao koji ostvaruje toliko profita da novac samo leže na račune.

- To se sve desilo dok je bio na vlasti, ja sam morao da objašnjavam odakle mi novac za pola stana od 100 kvadrata na Zvezdari koji sam isplatio 12 dana nakon što sam postao poslanik, a Đilas ne mora da objašnjava odakle mu 69 miliona evra nakon što je bio i ministar i gradonačelnik... – rekao je Vulin za TV Pink.

- Nadležni organi moraju ovo da istraže i istražiće i da izađu javno sa zaključkom, a policija je tu da pomogne. Očekujem rešenje, ali isto tako da javnost bude informisana – dodao je on.

Govoreći o vakcinaciji u našoj zemlji ministar Vulin kaže da mu je baš drago što je Srbija organizovanija od mnogo bogatijih i razvijenijih zemalja nego što je naša.

- Drago mi je što je predsednik Vučić pokazao šta znači imati čvrsto vođstvo. Ovo je jedina zemlja na svetu u kojoj možete da birate vakcinu – dodaje Vulin.

Vulin je, komentarišući hapšenja u Gakovu kod Sombora, ocenio da je važnije da se zapleni laboratorija nego sama droga i dodao da su u Gakovu kriminalci računali da će proizvesti 100 kilograma marihuane.

- Istraživaćemo dalje - i ko je to napravio, i ko je trebalo da kupi tu drogu - najavio je Vulin i upozorio da je jedan od ključnih problema to što narkodileri vole da koriste maloletnike za prodaju droge.

Kako kaže policajci koji su radili na ovom slučaju, kažu da je ‘’tehnika’’ u laboratoriji plaćena oko 30.000 do 40.000 evra.

Ministar Vulin je rekao da se uskoro raspisuje konkurs za pozornike na ulicama.

- Za devet do 10 meseci imaćemo pozornike na ulicama gradova, koji će imati svoj reon, koji će sve poznavati i koji će znati ko diluje drogu - to se danas zove 'policajac u zajednici' ali to su pozornici - rekao je Vulin.

Na pitanje da li su u toku pokušaji da neko preuzme poslove klana Veljka Belivuka, Vulin je odgovorio da "taj ološ tako radi" i da čim se ukloni jedna organizovana grupa, odmah neko želi da ih zameni.

Naglašava i da ‘’ološ’’ koji je pohapšen, da će provesti jako dugo vremena u zatvoru I da su decenije pred njima.

Takođe, on naglašava da nema zaštićenih, te da svako ko se ogrešio o zakon biće procesuiran.