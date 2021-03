Jelena Milić: SRPSKI TABLOID

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Zastaću nakratko sa pokušajima da objasnim zašto Srbija u argumentima kojim se bori za ozbiljan kompromis oko novog statusa Kosova treba da koristi upravo sve ono što poriče tokom obeležavanja svake godišnjice NATO bombardovanja. I tokom godine. Pobijene albanske civile, saradnju sa Hagom, četiri rezolucije SB UN o kršenju ljudskih prava na Kosovu i drugo.

Čujem da se praksa nastavlja i sa serijom Porodica. Odgovori mi dobro obavešten izvor na TW da se do sad nije baš ulazilo u to zašto se Milišević hapsi! Sve ono što Kurtija tek čeka, iako su neki već otišli iako je dvadeset godina prošlo. Ali kad je Srbija propustila priliku da propusti priliku. Šta je suština produkcije? Da se legitimizuje upotreba paralelnih struktura u kompromitovanim oružanim snagama?

Da vam Jelena sa Palilule kaže- nope, nije Vučić kriv. Kad bih znala onu kladioničarsku terminologiju, a drugi su ulaz od mene i sve su jači i sama sam kriva što za Vazuru do pre neki dan nisam znala a kao sam analitičar i što Mocart “humanitarci“ nije usvojio CEAS, rekla bih on prelazi iz keca u dvojku. U nešto bolje. Rat je počeo na Maksimiru, znam.

I kad ti se namesti da te kanseluju rođena deca, kuče ti oboli, mačka ti oboli, KKK bolovi te debilišu, pas ti umre, mačak ti umre, preživiš godinu dana Covid life style ukazujući na opasnosti Dr Nestorović i Dr Grujičić, Krik ti kaže da si „pro-Vučićevac“ jedini od svih NVO izloženih onoj finansijskoj proveri iako si jedini TRI PUTA spomenut i dao si suglasnost Georgijevu da se to objavi dok kintu nemaš za projektno premošćavanje jer imaš pet aktivnih predmeta protiv Šešelja, Jugoslava Petrušića i srpskih tabloida koji se vuku godinama, kad ti se život svede na put od podstanarskog stana, koji je nova Palilulska pijaca pretvorila u kavez, do Valtera VIA Laguna i natrag da spomenem samo deo „lived experience“ koje kreten ne komercionalizujem, dakle u svemu tome shvatiš ne samo da si „kognitivno ambiciozna“ već i da si se ostvarila kao kognitivno uspešna. Još da se ostvarim kao majka gde bi mi bio kraj.

Dakle, ne analitičarski uspešna to sam i ranije znala, nego i kognitivno. Što sam kanselovala Mlađana Đorđevića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića od starta i pored očitog socijalnog autizma jer sam tek nedavno saznala kakav je human trafficking fudbal postao.

Shvatila sam, na osnovu mojih aršina, i bez znanja o značaju sportskih kanala kod provjadera, da se oni prodaju za nešto što nisu više nego Vučić, i pri tome idu iz dvojke u keca. Nazaduju, ako su ikad išta i bili, a obmanjuju. To što im neki evroparlamentarci i Stejt department trenutno veruju više nego realnosti u Srbiji nije do mene.

Ja sam, sa CEAS, sva lica popisala u izveštaju Vencislav the Virgin. Moja greška je možda samo što neretko dajem imena izveštajima, vanbračnim kolumnama i događajima u čijem sam organizuvanju učestvovala po američkoj pop kulturnoj produkciji pa Vencislav the Virgin does not ring the bell. Original serija se zove Jane the Virgin i narator u njoj često kaže: „Straightout of a telenovela, right?“ Svi su vam tamo, sa slikama.

Ruska veza, klasičan phising operacija protiv CEAS, pa krađa identiteta i u APR protiv koje ništa ne možeš, koju organizuju: Vencislav Bujić, Branko Dragaš, Zavetnici, crnogorski pučisti, kolumniste Brkićevog Tabloida, Nemanja Ristić koji je i meni pretio, Nikola Sandulović, Đorđe Višekruna, zar ste sumnjali i…. Wait for this…. Vozač onog krertenskog neštomobila iz Ne davimo Beograd, čovek im bio na izbornoj listi iako smo ih obavestili i Milo Lompar. Raskrikali sami ništa KRIK i CRTA nisu primetili. Duboki NVO. Kad smo pokušali da objasnimo šta nam se dešava neko je rekao „ma prave se ti novi centri ima mirror i našem centru za bezbednosnu …“ Nope, nisu ovo bili Avangardisti ovo je bilo mnogo složenije. „Sa elementima inostranosti“.

Don’t get high on your own supply, staru narodnu poslovicu, sam već ovde spickala ali suština „slanja poruke“ je-aman kako vam je Milovan Brkić and advanced verzije „navijačkih“ youtube kanala postao relevantan izvor i još i ne krijete! Ništa ono kokoška tri kruga oko kokošinjca da se napravi fina prvo?

Dakle, umesto da se sofisticiram i iz keca (američke TV serije i politički non fiction) prelazim u dvojku, makar povremeno, i vratim se staroj ljubavi-američkoj beletristici, ja kreten gledam profesora pravnog fakulteta, više puta samonaglašeno, Vuletića na internetu gde idu i objave o sadržaju novog Tabloida.

Spomenuti je tamo citirao Erazma i još neke, u ona četiri zida od kamena bunkera odakle se to snima, naglašavao je da je Crvena zvezda osnovana „pre nego što se Jasenovac oslobodio“, I kid you not…. Trolovao analogijama da premijerka spava sa „devojčicama“ svesno brkajući pedofiliju i homoseksualnost. Više puta je insinuirao da su dva ministra „kognitivno neambiciozna“ dok se na „navijačkom“ kanalu razbacivao frazama i citatima. I sve kao onaj reketaš Popović. Sve je kasno shvatao. A bio u epicentru.

Elem, American Tabloid je fenomenalna knjiga Džejmsa Elroja, ima kod mene u Laguni u kojoj ostavih više nego u Lilly al Nedeljnik za dinar ne kupujem. Iz principa. Princip kao vodilja, juče sam saznala, nije Belivuku poslužio da da ime svom klanu, nope. On se samoprozvao, kaže profesor Vuletić, po Gavrilu! Mladopartizanovci! Holly shit, ne mogu više to kriptovano ni od Čička i Co.

Radnja spomenutog romana Američki tabloid se vrti oko tri rogue agenta tri američke law enforcement agencije u nekoliko godina njihovog delovanja koja su se ukrstila oko atentata na Kenedija.

Srpski tabloid nije fikcija. To je #disinfo 101 i „targetirano“ reketiranje. Ko se tabloida lati od tabloida strada. No, targetirano „istraživačko novinarstvo“ sa elementima poltičke korektnosti, ali i inostranosti, pogotovu donatorski sponzorisano takođe nije ni informisanje ni slobodni mediji. Pre je sofisticiranija verzija srpskih tabloida, neretko sa elementima velikih IT svetskih kompanija ala Google i FB. Istine radi tabloidi, Pink i Co su bar raskrikani, a i malo u haosu pa prošvercuju i neku Jelenu Milić o nepopularnim temama, dok Direktno.rs i Newsmaxi još nisu. Kokoška drugi krug, Brkić sve bliži. Služba je služba, treba znati gde podvući crtu.