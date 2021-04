SVE TAJNE IZ VILE MIR: 20 godina od hapšenja Slobodana Miloševića! Njegovi čuvari hteli da uzmu Čedu Jovanovića za taoca

Hapšenje Slobodana Miloševića je bilo povezano sa spoljnim pritiscima.

Slavko Janković Crni, nekadašnji telohranitelj Slobodana Miloševića, tvrdio je da je bivšeg predsednika SRJ uoči hapšenja izdao njegov drugi telohranitelj i čovek od najvećeg poverenja - čuveni Senta Milenković, koji je za to, kako je tvrdio, nagrađen novčano, ali i činom generala.

- Miloševićeva vlada imala je organizaciju koja je mogla da vedri i oblači u Državnoj bezbednosti. Kada se rušila država i kada je došlo do izdaje, on je imao sve informacije. Nas 17 čuvali smo njega i njegovu porodicu. Senta Milenković je izdao Miloševića. Mi smo dobili informaciju da će tog dana biti hapšenje. Senta je pet dana pred napad otrčao kao svako jutro, ali se nije vratio. Za to je dobio čin generala i neku sumu novca - kazao je Janković i dodao:

Kako je rekao, znalo se da je 31. mart datum koji je Amerika dala da se to završi, jer da Milošević nije tad uhapšen, on je na zahtev Rusije trebalo da bude predložen za predsednika svetske Internacionale. On je čovek koji je verovao u Ustav i državu.

Janković je rekao da je vojska bila verna predsedniku, a da ga je zapravo vrh policije izdao. Kako je dodao, uhapšeni su i svi koji su obezbeđivali Miloševića za vreme hapšenja u rezidenciji „Mir“, dok su oni koji su ga izdali potom bili unapređeni.

- Svakog ko je učestvovao u izdaji Slobodana Miloševića stići će zaslužena kazna - naveo je Janković, ističući da se nekadašnji predsednik prema njemu odnosio kao otac.

Čedomir Jovanović, koga je tokom dramatičnih događaja krajem marta 2001. DOS poslao da sa Slobodanom Miloševićem pregovara o njegovoj predaji, mogao je da postane zatočenik vile Mir.

Siniša Vučinić, šef obezbeđenja bivšeg predsednika SRJ, otkrio je šta se dešavalo u vili Mir marta 2001, uoči hapšenja tadašnjeg srpskog lidera, koji je u tim trenucima ipak sprečio talačku situaciju.

Šta se dešavalo u domu Miloševića tokom dva dana, od početka pregovora pa do hapšenja, kružile su dugo različite interpretacije, a Čedomir Jovanović se ovih dana podsetio svega.

- Ja sam čuvao Miloševićev život, i nisam mislio na svoj. Bilo je usijanih glava i među nama, koji su predlagali da se angažuje neka nova policijska jedinica da se krene u napad na kuću, a ako neće da se predaju, da se pobiju. U kući su bili ljudi koji su samo čekali priliku da to urade - rekao je Jovanović, i dodao:

- Čuvao sam ga tako što sam otišao tamo i sedeo sa njim, dve noći, ceo jedan dan, pisao pisma, garancije i izveo ga iz te kuće dok je njegova ćerka pucala u mene.

- Nisam došao tamo kao njegov dželat, došao sam u kuću i rekao da bih s njim otišao u zatvor, a da je njegova obaveza kao bivšeg predsednika da sačuvamo zemlju od još jedne tragedije - rekao je Jovanović i konstatovao da mu je Milošević u tome na neki način pomogao.