JELENA MILIĆ: Diplomat i JA

Predsednik Narodne stranke i Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić izjavio je u proleće 2021. godine da bi uvrstio bi profesora Mila Lompara, političara Bojana Pajtića i direktorku Instituta za onkologiju Danicu Grujičić među "one koje bi izabrao da mu pomognu da napravi strategiju razvoja države za naredni period", saopštio je CIRSD.

Milo Lompar je sa Vencislavom Bujićem, koji je opet sa Nikolom Sandulovićem, koga opet ovih dana spominje „kredibilni“ Đorđe Višekruna, pravio fake CEAS događaje i u APR registrovao organizaciju Srpska Evro Atlantska Saradnja (SAES), koja je krala CEAS identitet i trolovala nas big time. Sa pro-kremaljskim elementima inostranosti. Jedan od najluđih perioda našeg rada na koji ovde niko nije obratio adekvatnu pažnju.

Likove koje se ovih dana pojavljuju kao „kredibilni“ izvori u pro-gulaš medijima CEAS i ja smo povezali još tada u izveštaju „Vencislav the Virgin - Od lažnog CEAS-a preko prokremaljskih plaćenika u Ukrajini i optuženih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori do pokreta Ne davimo Beograd - neprijateljsko delovanje Vencislava Bujića, Fondacije SEAS i njihove mreže saradnika”. Ukratko, Od Brkićevih „novinara“ TABLOIDA VIA Teša Tešanović do Mila Lopmara, kolumniste Vučelićevog Pečata. Diplomat bez JA smatra da je Lompar „vrhunski autoritet za pitanja nacionalne kulture i identiteta“.

Straight outta of a telenovela, right! Došli smo i vedeta navodno samoorganizovanog i samofinasiranog Ne davimo Beograd, pokreta sa izbornom listom i „elementima inostranosti“ u finansiranju. Pa se elementi inostranosti s druge strane potrude da vide kako to funkcioniše. Svaki tajkun svoje otvoreno društvo. Kod mene to nije prošlo iako volim TV serije big time.

Nastavili smo da ih povezujemo i sa Mlađanom Đorđevićem i Vojnim Sindikatom Srbije i, gle slučajnosti, sa Danicom Grujičić, u izveštaju Iz Moskve bez ljubavi, koji smo posvetili pokojnom premijeru Đinđiću. Nije naširoko citiran na Zapadu kao oni u kojima smo opisivali pro-kremaljski uticaj u Srbiji koji je nailazio na formalmno bar „open door“ policy. U ovom smo opisali kako funkcioniše pro-kremlajski krak koji ide direktno mimo interesa Vlade Srbije i predsednika Vučića da postignu kompromis o Kosovu koji bi Srbiju zadržao na EU putu. Sa sve Fajon i Kramon, koje će nam Šešelja vratiti u Skupštinu. Nismo mali znamo ni da Zapad nije savršen.

VSS je bitan, jer je bio vrlo aktuelan tokom demonstracija protiv Vučića kad se upadalo i u RTS. Na čelu Vojske tada je bio Aleksandar Vulin, na koga je VSS u svom nezakonitom delovanju kidisao svaki dan, kad nije zagovarao sa đilas-obradović-đorđević-jermić pešadojom da „vojska uzme stvar u svoje ruke zbog Vučićeve izdaje Kosova.“ A često su bili i u Rusiji u gostima kod ruskih „veterana“. Izdaja je da podsetim- kompromis o novom statusu Kosova koji bi ušao u skupštinsku proceduru gde se inače i ustavi menjaju. VSS su sad podvili rep i bave se samo sindiklanim poslom, što do pre par meseci ,dok je Aleksandar Vulin bio ministar, nije bilo tako. Ima tu nešto.

Nego, diplomat i JA. Nekad je bilo ono „otvorio sam STR ženi“. Sad se samoemacipovalo, odmah otvriš sam na sebe i stranku i Centar, ne znam da li neprofitni ili profitni, a zapišaš i teritoriju u par „slobodnih i ugnjetanih“ medija i možda reangažujem vaskrsle podesta-mišković mašinerije.

CEAS nikad nije mogao dovesti admirala Džejmsa Stavrdisa ili Naja u Srbiju. Što ne govori samo o nesposobnosti CEAS, sposobnosti CIRSD već i o Amerima i zakonodavstvu u nas. I posvećenosti. Ja ne prevrićem stolove po New Yorku ali sedim u Equinox.

Kad su nas prošlog leta trakeljisali da li peremo pare i finansiramo terorizam stalno sam se pitala da li će CIRSD ili fondacije Danice Grujičić upasti u radar. Nisu upadale u radar baš ni KRIK i Co, kad smo kod toga. I sve čekam da vidim da li će ovaj spektakularni dijalog sa evroparlamentarcima razmatrati i uslove finasiranja ne samo stranaka već i kapilarnih grupa građana bliskih sa NVO koje primaju pare iz inostranstva. Diplomat bez JA za Grujičić kaže: „Takođe bih pozvao i direktorku Instituta za onkologiju Danicu Grujičić, uprkos mnogim političkim neslaganjima, jer je ona vrhunski naučnik i autoritet u medicini.“

A evo dole za kraj, umesto zaključka o delovanju diplomat bez JA, šta su o Putinu, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, sastavu, kvalitetu i navodnim manipulacijama vakcinama davne 2017. godine govorile Danica Grujičić i Mirjana Bobić na tribini Dve žene na razne teme održanoj na FPN.

Grujičić i dalje obožava i Dr Nestorovića. Teniski savez diplomat bez JA nešto ne stavi pod šapu a Đoković zakupio Nestorovića. Koliko sam „kognitivno ambiciozna“ i uspešna, sama se sebi divim. Da imam živaca povezala bih i profesora Vuletića sa Vučelićem, pa na gore, ali neću u potpalublje i samoljublje nego na Zapad.

Od epidemije malih boginja u Srbiji pre par godina umrlo je, BTW, dvadesetak osoba. Korona hara, vakcinišite se. Meni antitela u orbiti od Sputnjka V a Srbija na CNN u pozitivnom tonu i na odličnom engleskom.

Transkript dela govora Dr. Danice Grujičić i Mirjane Bobić Mojsilović na tribini “Dve žene na razne teme” u organizaciji Studentskog parlamenta i uz inicijativu pokreta mladih „Zdravo“ održane na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 30. marta 2017. godine

Danica Grujičić (DG):

…Postavlja se pitanje tih čuvenih vakcina. Mi imamo jednu kuću koja se zove Torlak…

Mirjana Bobić (MBM):

Nemamo je više.

DG:

Ali niko nije postavio pitanje šta je sa Torlakom. Ljudi rade…

MBM:

…Mi smo imali Torlak i mogli smo potpuno da budemo bezbrižni zbog kvaliteta…

DG:

Naše vakcine…

MBM:

Najbolje na svetu su bile naše vakcine, međutim tranzicioni zlikovci jednog liberalnog fašističkog kapitalizma su uspeli da unište najbolju, jednu od najboljih institucija na svetu. Naš torlak, da ga prvo učine da propadne da bi ga neko kupio za džabe, a onda ga je taj što ga je kupio profao nekim strancima. Vidite problem sa vakcinama je politički problem, a ne medicinski. Čim prete zakonom da će da hapse roditelje koji odbiju da vakcinišu svoju decu, mi nemamo posla sa zdravljem, imamo posla sa otimanjem elementarnih sloboda. Znači politika..... Nama je lako oduzeti slobodu ako danas mogu da ti kažu tvoje dete će biti vakcinisano vakcinom koju je proizveo Hans Jergen.. iz ne znam odakle i mi ne znamo šta je u toj vakcini, niti iko naš može da ispita, niti mu je dozvoljeno, to je suština. Zakon o obaveznom vakcinisanju ne da će da hapsi roditelje da tajno dozvole da vam neko priđe da vam ubode dete čime god hoće, nego će sprečiti bilo koga iz struke da traži analizu vakcine koju je preporučila svetska zdravstvena organizacija. A svetska zdravstvena organizacija, takođe politička institucija u rukama onih koji vode računa koliko će kog naroda da bude na svetu, oni se bave eugenikom, oni imaju projekte da se broj stanovnika smanji. Ako ne može ratom, veštački izazvanim, ovim i onim, epidemijama, bolestima i tako dalje super. Najužasnija stvar u vezi sa vakciama je priča o gardasilu. To je lek, odnosno ne lek, naprotiv otrov, vakcina protiv tzv. humanog papiloma virusa koja u Nemačkoj pre deset godina napravljena nestvarno velika kampanja, pre svega u Nemačkoj, zatim i u Velikoj Britaniji. Oni su vodili svoje devojčice uzrasta od 11 do 14 godina da bi im kobajagi ta vakcina sprečila rak grlića materice. Ispostavilo se da je ta vakcina izazvala masovnu neplodnost, a u mnogim slučajevima, a bilo je mnogo slučajeva, zataškano je i smrt te dece. Prema tome, kada govorimo o vakcinama niko ne govori o zdravim vakcinama kakvim su nas vakcinisali kada smo bili mali, znači nema zbora da ima nečega u toj MMS ili kako se zove vakcini zbog nenormalne epidemije autizma i gledajte kako je sve povezano... To je jedna ilustracija šta se dešava onima koji pokušaju da kažu istinu, a to su oni koji upravljaju našim životima, a našim životima upravlja veliki brat.

DG:

Ja samo želim da vam dam nadu. Nije ceo Torlak prodat. Postoje ljudi koji tamo rade i koji još uvek znaju kako se prave vakcine. I ono što mora da bude akcija javnosti, znači ne treba da izlazim ja tu da li će biti onaj ili onaj predsednik, ali na ulici treba da budu sve mlade žene koje će sutra postati majke, sve one koje imaju malu decu, sve one bake, žene treba da izađu na ulicu i traže da se spasi Torlak. To mora da bude naš zahtev i za to se mora izaći na ulicu... Jednostavno vakcinacija je dostignuće čovečanstva, ali ne treba postavljati pitanje da li vakcinisanje nego treba postaviti pitanje kakav je kvalitet vakcine koju dobijamo...

MBM:

Ko pravi vakcinu za našu decu...

DG:

Ako za našu decu prave oni koji će dati svojoj deci to je to. I zato svi treba da izađemo na ulicu. Jednoga dana da se organizujemo. Ja ću prva izaći na ulicu. Torlak se mora spasiti, to je strateška stvar. Pretpostavimo da je sve super i da je kvalitetna vakcina, nećeš da priznaš Kosovo, ne dam ti vakcinu za dete. Nek ti se razbole deca.

MBM:

Ma samo malo olova staviš. Ko zna šta stavljaju u vakcine.

DG:

Ja zastupam tezu da jedan čovek ne može ništa. Ja moram da priznam da se divim Putinu. Bez obzira da li ga neko voli ili ne voli. Zašto? Treba pročitati knjigu "Rusija u provaliji"... Njih je u 20 veku izginulo preko 60 miliona...tokom prvog svetskog rata, drugog svetskog rata, građanskog rata, Staljina...I pitanje je da li je to stvarno Staljin... Vi imate situaciju da sada u velikim evropskim članicama Litvaniji; Letoniji i Estoniji Rusi nemaju državljanstvo tih zemalja. Ne mogu da dobiju pasoš. Oni sada traže da napuste iako su možda rođeni tamo. Znači sve je to vrlo relativno. E kada iz jedne tako drastične situacije vi izdignete zemlju, vratite ponos svome narodu... onda ste vi za mene pravi državnik... Prema tome kada se napravi takva organizacija u kojoj ću ja biti samo jedan od članova onda idem na predsedničke izbore... E pa nisam evropejac, volim Srbiju prvo...

MBM:

Mi poslednjih 20 godina živimo sa jednom perfidnom propagandom da sve što je Srbija i što je Srpsko da je katastrofa, a svaka šuša koja dođe iz inostranstva sa aktn tašnom da zaslužuje naše klečanje... Evropska unija je to, zemlja bez granica znači jedna prerija zla. Ne mislim kao Pariz, London, nego kao jedna politička tvorevina... Da li su zločinci oni koji poput Jelene Milić drsko i bezobrazno prenose poruke NATO-a da uranijum nije mnogo štetan.

DG:

Naravno da su zlikovci. Prvo su neznalice. Period raspadanja osiromašenog uranijuma je 4,5 milijarde godina, što znači duže će se raspadati nego što je stara zemaljska kugla.... Oni su svoj nuklearni otpad rasejali po celom svetu...Profesor Čikarić je dokazao da tako nenormalan porast limfoma i leukemija ne može da se objasni time što pušimo ili smo debeli ili se ne aktiviramo fizički i slične stvari koje mogu da utiču na pojavu kancera... Oni su gađali sve što je bilo hazardno u Srbiji što znači da je namera bila genocidna. Oni su namerno hteli da unište život, odnosno sredinu u kojoj mi živimo. Da li su oni hteli da Srbi nestanu sa ovih prostora pa da sutra dođu neki drugi narodi ja to ne znam, ali je njihova namera, njihova namera je bila genocidna...

