Dačić za PINK otkrio do sada nepoznate detalje: Od početka se znalo da je cilj hapšenja Miloševića njegovo izručenje Haškom tribunalu! (VIDEO)

Od samog početka je bilo očigledno da je cilj hapšenja Slobodana Miloševića pre 20 godina bio da se on izruči Haškom tribunalu, iako su postojale garancije da se to neće desiti, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK predsednik SPS Ivica Dačić povodom godišnjice hapšenja nekadašnjeg predsednika SRJ i Srbije.

On je rekao da je izručenje Miloševića očigledno bila namera i da su to svi znali u samom početku, od Vojislava Koštunice do Zorana Đinđića.

Naveo je da je Koštunica uvek nekako gledao da se izvuče u smislu da sada on ne mora da donosi određene političke odluke, jer je on foirmalno bio protiv Haškog tribunala.

"Ali se to u suštini na kraju krajeva desilo", kaže Dačić.

Naveo je da su Koštunica i Đinđić dali garancije da Milošević neće biti izručen Haškom tribunalu.

"Bio je jedna taj deo koji oni nisu napisali konkretno, baš da neće biti izručen Haškom trbunulu, nego su napisali da se hapsi zbog toga i toga. Dodatno je Čedomir Jovanović morao da potpiše da to hapšenje nema veze sa Haškim tribunalom", rekao je Dačić.

Dodao je da trebalo naći formalan razlog zašto da se Milošević nađe u zatvoru i to pod optužbom za zloupotrebu položaja, da bi iz zatvora bio izručen Haškom trbunalu.

Smatra da je postojao veliki strah kod Đinđića kako će se to završiti, da li će biti demonstracija i nemira, i da li će moći oni to da izvedu ili neće moći.

Dačić kaže i da je DOS Miloseviću ponudio da ode u Rusiju.

"Mogu da garantujem da je DOS ponudio Miloševiću tu opciju, ne kažem ceo DOS i ne kažem da se o tome odlučivalo. Milošević je o tome raspravljao u krugu najbližih saradnika. Postojala je ideja, ali su ga saradnici uvek nagovarali na loše stvari", rekao je Dačić.

Upitan o tome kako gleda na to što su Miloševiću leđa okrenuli njegovi najbliži saradnici i o tome ko ga je sve izdao.

Naveo je da je i sam pomagao porodici Milošević i da će jednom prilikom pokazati da mu je Mira Marković napisala tačno koga smatra odgovornim za njegovo ubistvo i koga treba izbrisati sa političkog spiska zato štu ih izdali.

"To su lične stvari. Čisto da se zna da je, na primer, ona mislila da su neki ljudi direktno odgovorni, ko nije hteo da ide da svedoči i da ga leči, bilo je doktora koji su odbili da odu u Hag", rekao je Dačić.