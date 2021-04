'SLOBA JE ZADUŽIO SRBIJU!' Čeda Jovanović prvi put opisao kako je pre 20 godina na današnji dan ubedio Miloševića da se preda i SPREČIO TRAGEDIJU

"Ako me pitate čime je Milošević zadužio Srbiju, onda je to način na koji je iskoračio iz tog političkog života i otišao u Centralni zatvor", kaže Jovanović.

Lider LDP Čedomir Jovanović prisetio se događaja od pre 20 godina kada je Slobodan Milošević uhapšen, a to se desilo na današnji dan 2001.

Upravo je tada mladi Jovanović išao da pregovara sa Miloševićem oko predaje.

- Kad sam rekao da idem to da rešim, Đinđić mi odgovorio: "To je zverinjak". Našao sam broj Baneta Ivkovića, pozvao ga i oko ponoći mu otišao u kuću, gde su mu bili žena i četvoro dece. Kada sam mu objasnio kako će sve da se završi, spakovao se, otišao kod Miloševića i posle sat i po vremena me pozvao da dođem - rekao je Čeda Jovanović.

Iako se nikad nije slagao s politikom SPS, kaže da Branislava Ivkovića i Slavicu Đukić Dejanović izuzetno ceni.

Veruje da je Sloba svojom odlukom sprečio krvoproliće.

- Ako me pitate čime je Milošević zadužio Srbiju, onda je to način na koji je iskoračio iz tog političkog života i otišao u Centralni zatvor. Od njega je zavisilo da li će se sve pretvoriti u Pećku 'Pandu', kafić u kojem su ubijeni mladići. Milošević nije dozvolio da dođe do krvoprolića. Pristao je da krene - kaže Jovanović.

Vraćajući se pričom u vilu "Mir" pre dve decenije, Jovanović je rekao:

To filmski ne može da se opiše. Iz rezidencije sam se samo jednom čuo sa Zoranom, kada sam se s Miloševićem dogovorio da krene u Centralni zatvor. Tada sam mu dao dokument koji svedoči da nije bio slabić i kukavica. Zoranu sam rekao da sa Koštunicom mora da potpiše dokument da ga nećemo isporučiti Hagu i da će svakodnevno moći da viđa porodicu. Koštunica to nije hteo. Koštunica je, kao i Milošević, znao da ćemo ga izručiti Hagu.

Na pitanje da li je Milošević rekao "Živeo sam uspravno, tako ću i umreti", Čeda je odgovorio potvrdno.

- On jeste imao kao opciju u svojoj glavi i taj san o hiljadama ljudi koji su došli pred kuću ili sutra pred zatvor. On i Koštunica su po pitanju Haškog tribunala bili istomišljenici.