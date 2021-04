VUČIĆ U RUDNOJ GLAVI: Nastavićemo da pomažemo svom narodu u Crnoj Gori, ali ne mešamo su njihova unutrašnja pitanja!

Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Rudnoj Glavi u opštini Majdanpek gde se vakcinisao.

Uradićemo put od Ruden Glave do Donjeg Milanovca da bude kao pista", rekao je Vučić i dodao da će već za koji dan da se vide mašine.

Takođe, dodao je da će otvoriti malu fabriku za žene, mali pogon ''Jumka''.

U drugoj fazi, radiće se put Donji Milanovac - Majdanpek.

-To je važno, ali smo prvo želeli za manja mesta nešto da uradimo, da pokažemo ljudima da nam je stalo do manjih sela i više seoskih puteva ćemo da uradimo, videćete mašine većnarednih dana - rekao jepredsednik.

-Nadam se da ćemo za Vidovdan moći da otvorimo jedan pogon tekstilne fabrike 'Jumko' - ističe.

Našalio se da se nakon vakcine ''još uvek živ i da se kreće''.

O CRNOJ GORI

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da se Srbija ne meša u unutrašnje stvari u Crnoj Gori, te da će nastaviti da pomaže srpskom narodu u toj državi.

-Naučili smo da iz Crne Gore odlaze i na proslave oluje i da svaki put moraju da pažljivo slušaju šta kažu predstavnici NATO, Brisela, a da malo manje čuju šta kaže Beograd, ali to je njihovo pravo - ističe.

Predsednik je istakao da je naša obaveza da pokazujemo poštovanje i prema tuđim žrtvama, kao i što pokazujemo prema svojim, ali i da ljubomorno čuvamo i štitimo državne i nacionalne interese Srbije.

-Ne mislim da postoji za nas bilo šta važnije od toga - da negujemo kulturu sećanja, a da razvijamo ekonomiju i gradimo puteve, bolnice i drugo. Tako ćemo najbolje sačuvati budućnost našeg naroda - rekao je Vučić.

O PROIZVODNJI VAKCINA U SRBIJI

Odgovarajući na pitanja novinara o vakcinaciji, predsednik Vučić je rekao da ne može da precizira kada će prva ruska vakcina biti proizvedena na ''Torlaku'', ali je najavio da će narednih dana biti preciznih informacija o proizvodnjii ruske i kineske vakcine.

-Ne mogu tačno i precizno da saopštim. Voleo bih da postoji malo bolja koordinacija, o tome ću sa Anom Brnabić da razgovaram, da ne izlazi svaki ministar u javnost, tek da bi se pojavio, već da vidimo i da tačno znamo hodogram i sve drugo. Ali, narednih dana dobićete precizne informacije i oko ruske i oko kineske vakcine - rekao je on.

Vučić je napomenuo da je važno ne samo da pakujemo vakcine, već i da možemo da ih proizvodimo, da sami proizvodimo supstancu, tečnost koja ide u bočice.

-To je od suštinskog značaja, ali i to je samo prvi korak, a onda idemo dalje, u ulaganje u biomedicinu i biotehnologije, to će da pogura našu ekonomiju napred, a nauku da digne u nebesa - naglasio je Vučić.

O VITAMINIMA

Govoreći o vitaminima za penzionere, predsednik Vučić je rekao da će oni biti nabavljeni od devet proizvođača, odbacujući tvrdnje da je u pitanju samo jedan proizvođač koji će na tome dobiti nekoliko miliona evra.

-Doneli mi prvu kesu vitamina i hteo sam da obradujem ljude i pokažem da smo se izborili - rekao je predsednik o reakcijama na njegovu objavu na instagramu i poruku ''ovo će svi da dobiju'', što je zlonamerno protumačeno kao protežiranje jedne kompanije.

-Meni to ne bi na pamet palo, a njima odmah, kako da ukradu pare na vitaminima. Kažu jedan proizvođač će da dobije nekoliko miliona evra - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da su u "tajkunskoj kompaniji", aludirajući na političke protivnike, pomislili da je Vučić dao nekom Orbanovom posao, a u stvari u pitanju Mađar koji živi na severu Srbije i ima odličan biznis i dodaje da su svi proizvođači uključeni, jer u Srbiji ne može toliko vitamina da se proizvede.