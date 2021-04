BOŠKO OBRADOVIĆ JASNO PORUČIO: Dosta su nas Đilas, Tadić i Jeremić držali kao taoce - NEMA VIŠE POVRATKA NA BIVŠI REŽIM!

Lider Dveri Boško Obradović oštro je reagovao na najavu predsednika Socialdemokratske stranke Borisa Tadića da postoji mogućnost da se kandiduje na predsedničkim izborima.

Ta Tadićeva najava podstakla je Obradovića da se oglasi na društvenim mrežama i žestoko kritikuje predstavnike bivšeg režima.

- Sada svi shvatate zašto sam reagovao još pre 10 dana. Bivši režim bi da nas sve drži kao taoce i nastavi da nas vrti u začaranom krugu 30 g: od @avucic do @BorisTadic58, od Dačića do Čede, od Šešelja do Čanka. Dokle više? Ne želimo samo promenu vlasti već kompletnog vašeg sistema - napisao je Obradović na Tviteru.

Podsetimo, u intervjuu koji je dao za medije pod kontrolom tajkuna Dragana Đilasa, Tadić je najavio da razmišlja o kandidaturi na predsedničkim izborima.

- Kandidovao bih se isključivo ukoliko bih procenio da niko od drugih kandidata neće moći da pobedi Vučića, ali i da upravlja državom - rekao je između ostalog Tadić.