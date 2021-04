'TREBA DA DODAMO GAS I UBRZAMO VAKCINACIJU!' VUČEVIĆ ZA TV VESTI O EXITU - Evo pod kojim uslovom festival može da se održi!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji se pre nekoliko dana sastaio sa predstavnicima EXIT festivala i Opensa, poručuje da je neophodno uraditi sve što je moguće kako bi taj festival bio održan.

- Za nas je EXIT više od jednog festivala, on je simbol i Novog Sada i cele Srbije - rekao je Vučević za TV Vesti dodao da je zaključeno da se uradi sve što je moguće da se održi ove godine.

Apel mladima da se vakcinišu

Reč o polovini jula treba da dodamo gas i ubrzamo proces vakcinacije i da stvorimo situaciju da nam epidemiološke mere dozvoljavaju da se festival održi. Naš apel je da i mlade pozovemo da se vakcinšu. I da će postojati mogućnost da na EXIT mogu da dođu oni koji imaju potrvdu o vakcinaciji ili da se na ulazu rade brzi antigenski testovi. To je poziv i motiv više da i mladi uđu u proces vakcinacije. Razgovaramo, ne možemo mi da donesemo odluku, to je pitanje mera i kriznog štaba. Veliki deo naših sugrađana, pre svega mislim na mladu populaciju kojoj je zbog epidemije život zaustavljen. Za nas je EXIT više od jednog festivala, on je simbol Novog Sada, nešto po čemu nas prepoznaju – naglasio je Vučević.

Do sada vakcinisano više od 100.000 Novosađana

On ističe da se u Novom Sadu do sada vakcinisalo više od 100.000 ljudi i to je ono što moramo da radimo.

- Ali vakcinaciju sada moramo da ubrzamo, jer sada se lomi, ako hoćemo da na leto imamo relaksiraniju situaciju. Građani ne treba da imaju dilemu koju vakcinu da prime, jer će sve države primati vakcinisane bez obzira koju su vakcinu primili. I kada je vakcinacija u pitanju Srbija mora da vodi računa o svojim građanima, ali i o regionu, pre svega BIH, Crna Gora i Severna Makedonija. Kamo sreće i da se prištinske vlasti dozivu pameti pa da dozvole da im Beograd pomogne u vakcinaciji.Vakcinacija je jedino oružje ka vraćaju ekonomije, normalnog života. Srbija ima dobar trend u nabaci vakcina različitih proizvođača. Jako smo puno upita dobili od stranaca da traže da se vakcinišu u našoj državi. Srbija menja imidž, menja se slika. Ovo nije pitanje šta će biti u aprilu 2021, već i 2022,2025...- naglasio je Vučević dodajući da mu se gade ljudi protivnici vakcinacije jer niko nema pravo da širi lažne vesti koje nekome mogu da ugroze život.

- Vakcinacija je dobrovoljna ali niko nema prava da priča da smo čipovani ili da je to protivno religiji i šta sve ne.

Kamen temeljac nove bolnice

Prvi čovek Novog Sada veruje da će 20 aprila biti položen kamen temeljac nove kovid bolnice .

Država ima dobro iskustvo sa gradnjom bolnice u Batajnici i Kruševcu i nadam se da krajem avgusta, početkom septembra možemo imati i bolnicu koja će raditi u Novom Sadu.

Otvaranje kancelarije Nideka

Vučević je najavio otvaranje kancelarije japanskog giganta NIDEK.

- Ako dođu u Srbiju to će biti jedna o najvećih investicija u Srbiji. To je jedan ozbiljan koncern, a njima je intencija da u Novom Sadu otvore fabriku za pravljene motora na električni pogon., što je budućnost auto industrije – naglasio je.