'BUDUĆNOST JE U MIRU' Petković: Nema mesta oružju za pregovaračkim stolom

Petković je na Tviteru upitao lidera Samoopredeljenja i predsednika kosovske vlade Aljbina Kurtija „da li ovakve pretnje puškama znače da vam je stvaranje 'velike Albanije' među glavnim prioritetima?“.

"Gde u tom slučaju postavljate dijalog, na petom mestu ili niže? Nema mesta za oružje za pregovaračkim stolom! Budućnost je u miru!, poručio je Petković.

Direktor inspekcije u opštini Kosovska Mitrovica Fidan Ademi, inače član Samoopredeljenja, danas je govorio o ujedinjenju Kosova sa Albanijom.

U objavi na Fejsbuku on je napisao da će se ujedinjenje sa Albanijom dogoditi ili puškama ili referendumom.

