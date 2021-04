ZADRUGE U ZELENOM PRSTENU OKO BEOGRADA! KRKOBABIĆ: Tu smo da pomognemo zadrugarima, da budu robni proizvoči, da imaju sigurnu budućnost

„Želimo da se poljoprivrednici Beograda udruže, da svoj mali, često i usitnjen posed stave u funkciju i da postanu deo zelenog prstena oko prestonice. Cilj je da imamo proizvod cenjen na trpezama Beograđana, ali i da ga izvezemo. Tu smo da im pomognemo, da budu robni proizvoči, da imaju sigurnu budućnost“ izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na današnjoj promociji ovogodišnjeg programa za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama u svečanoj sali Skupštine Grada Beograda.

Ministar se, zajedno sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem obratio predsednicima sedam prigradskih opština prestonice, a skupu su prisustvovali i predsednik Akademijskog odbora za selo SANU Dragan Škorić, predsednik zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović, predstavnici opštinskih službi za poljoprivredu, kao i direktori i članovi zadruga sedam prigradskih opština Grada Beograda - Obrenovac, Grocka, Surčin, Barajevo, Lazarevac, Sopot i Mladenovac.

Ove godine prema programu dodele bespovratne finansijskih sredstava za unapređenje rada zadrugama opredeljeno je pola milijarde dinara, a ovih dana će biti raspisan Javni konkurs za dodelu tih sredstava. Prema uslovima programa novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, one formirane od 2017. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa, mogu da računaju na iznos bespovratnih sredstava do 7,5 miliona dinara po zadruzi. Za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, formirane do kraja 2016. godine, biće izdvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi. Novina su zemljoradničke i poljoprivredne zadruge sa pretežnom delatnosti iz oblasti turizma, zanatstva i zadruge čiji su osnivači socijalno ugrožene grupe stanovništva, koje takođe mogu da računaju na bespovratna sredstva do 7,5 miliona dinara.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić zahvalio je ministru što je predstavio program gradskim opštinama koje su najviše zainteresovane i izjavio da poljoprivreda treba da bude jedan od stubova razvoja Grada Beograda.

Program "500 zadruga u 500 sela" pokazao je da je jačanje zadrugarstva uspešan model za napredak sitnih poljoprivrednih gazdinstava, koji udruženi lakše opstaju i imaju šansu da stignu do sigurnog plasmana proizvoda, subvencija, povoljnih kredita za ulaganje u proizvodnju, a u prilog tom, i u svetu popularnom obliku organizovanja, govori broj od čak 859 novoosnovane zadruge u Srbiji od 2017. godine do danas i 152 zadruge pomognute bespovratnim sredstvima iz Budžeta Republike Srbije.

Beogradski region raspolaže značajnim zemljišnim potencijalom od oko 322.292 hektara poljoprivrednog zemljišta, što čini 70 odsto ukupne teritorije Grada Beograda. U okviru toga obradive površine iznose 220.797 hektara, a oranične površine 178.523 hektara.

Pored toga, beogradsko područje raspolaže sa značažnim kapacitetima u primarnoj stočarskoj proizvodnji: 62.990 grla goveda i 190.220 svinja.

Poljoprivredna proizvodnja na gazdinstvima zemljoradnika na teritoriji Beograda organizuje se u oko 60.000 zemljoradničkih gazdinstava, u 160 sela i oko 40 zemljoradničkih zadruga.

Zvanični podaci kažu da se u Beogradu se prosečno godišnje potroši: 130.000 tona hleba, 85 miliona litara svežeg mleka, 16.000 tona brašna, 18.000 tona ulja, 24.000 tona šećera, 26.000 tona svežeg mesa, 5.200 tona sveže ribe, 100.000 tona svežeg povrća i čak 40.000 tona svežeg voća.

Ovi podaci dovoljno govore kako o potencijalu da mali proizvođači plasiraju svoje proizvode tako i o potrebi da ujediljeni nastupe na veliko i izazovno tržište prestonice.