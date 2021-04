'NEMOJTE ZABORAVITI SRBIJU'! Selaković završio prvi dan zvanične posete Rusiji, poručio našim privrednicima u toj zemlji

Šef srpske diplomatije Nikola Selaković prvi dan zvanične posete Rusiji završio je susretom sa srpskim privrednicima koji rade u toj zemlji, na koje je apelovao da ne zaborave na svoju Srbiju.

Selaković je, obraćajući se u ambasadi Srbije u Moskvi najuspešnijim srpskim biznismenima u Rusiji, zahvalio na njihovoj podršci i pomoći u renoviranju tog diplomatskog predstavništva.

- Danas kada uđete u ambasadu vidite drugačiju zgradu nego što sam mogao videti poslednji put kada sam bio ovde 2019. Želim da vam se od srca zahvalim na pomoći - rekao je on.

Selaković je podsetio da je Srbija bila država i pre Jugoslavije, i pre 103, 120 i 140 godina.

- Bio sam u prilici da odem u neke prestonice i vidim da naše diplomate rade u zapuštenom objektu koji se ne sređuje zato što nije sređeno pitanje sukcesije. A onda vidite neku od država nastale od raspada Jugoslavije da ima objekat uređeniji, lepši i bude vas sramota. Trudićemo se da dobijemo ovu zgradu u sukcesiji, a do tada ćemo da je održavamo uz pažnju dobrog domaćina - naglasio je on.

Danas se, kako je naveo, kada neko dođe pred srpsku ambasadu i u nju uđe, vidi uređeno zdanje.

- Bio sam ovde kada dve trećine sijalica nisu radile. I to je bilo neko ogledalo naše države. Danas mi je puno srce kada vidim da se to menja. To znači i da vi vidite danas kada u Srbiju uložite jedan dinar vidite gde je to otišlo - naglasio je on.

Selaković je ukazao da je značajno i što su srpski privrednici ostali u Rusiji kada je bratskom ruskom narodu bilo teško, i da time svedoče o spremnosti da budemo sa braćom i kada nije lako.

Istakao je da mu je drago da ih vidi u Moskvi, ali da bi želeo češće da ih viđa i u Srbiji, ocenivdši da je sada pravi trenutak za to.

- Srbija je zaključno sa jucerašnjim danom u vakcinaciji premašila broj od tri miliona vakcinacija. To je ozbiljna cifra za državu od oko sedam miliona stanovnika. Srbija je zahvaljujući ozbiljnoj spoljnoj politici koju vode predsednik i Vlada, a to je multivektorska spoljna politika, imala uspeha. Mi kažemo da hoćemo da budemo članica EU, ali ljubomorno čuvamo i gradimo naše prijateljstvo sa bratskom Rusijom i bratskim ruskim narodom, koji nas nije ostavio kada je nama bilo teško, koji nas i danas brani i zastupa u međunarodnim forumima po pitanju našeg najvažnijeg i najboljnijeg državnog pitanja - KiM. Država sa kojom smo uspeli da izgradimo balkanski tok i uspeli da obezbedimo sigurno snabdevanje gasom, a naše potrebe iz godine u godine su sve veće - rekao je Selaković.

Dodao je da je bio pun ponosa kada je danas video kako srpski proizvođači voća, mlekari, izlažu na sajmu i uspešno posluju.

Posebno je naveo i prerađivače mesa, za koje je kazao da će se založiti da se uklone barijere koje postoje od polovine 2019. godine.

- Nemojte zaboraviti Srbiju - poručio je srpskim biznismenima Selaković.

Podsetio je da će Srbija imati osam auto-puteva u izgradnji ove godine, nešto o čemu nije moglo da se sanja ne 50 godina unazad, već i poslednjih 10 godina.

- Napokon imamo domaćina u našoj kući. Naš predsednik se trudi i radi svoj posao sjajno. Sada vidite koliko nam neki odaju priznanje i koliko neki zavide što imamo uspeha. Ovde sam dan nakon što smo počeli da proizvodimo Sputnjik V vakcinu kao prva država na jugu Evrope. Da nemamo takvo rukovodstvo i politiku ne bismo imali to u trenutku kada mnoge razvijenije i jače zemlje nemaju vakcine i ne mogu da zaštite svoje građane - zaključio je on.

Selaković je, nakon obraćanja, razgovarao sa srpskim privrednicima u prisustvu ambasadora Miroslava Lazanskog.

Ministar Selaković sutra nastavlja dvodnevnu posetu Rusiji, obilaskom moskovskog hrama "Hrista spasitelja" i potom susretom sa patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom.

Zatim on će se sastati sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, a nakon sastanka biće održana zajednička konferencijia za novinare.