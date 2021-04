ODGOVOR 2021: Vučić stigao na Pasuljanske livade! Počeo drugi deo vežbe!

Na poligonima "Orešac" i "Pasuljanske livade" danas se održava Združena taktička vežba sa bojevim gađanjem "Odgovor 2021". Vežbi prisustvuju predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Aleksandar Vučić, ministar odbrane Stefanović i načelnik Generalštaba general Mojsilović.

Vežba se istovremeno izvodi na poligonima "Orešac" i "Pasuljanske livade" i u njoj učestvuje oko 1.500 pripadnika Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice i Helikopterske jedinice MUP-a.

12.25 - Predsednik Vučić stigao na poligon „Pasuljanske livade“

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić stigao je na poligon „Pasuljanske livade“ gde se održava drugi deo Združeno taktičke vežbe „Odgovor 2021“.

Na „Pasuljanskim livadama“ jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Žandarmerije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije prikazaće postupke ojačane borbene grupe u odbrani s prelaskom u napad.

Planirano je da dejstvuje lovačka i bombarderska avijacija, helikopteri, artiljerijsko-raketna sredstva protivvazduhoplovne odbrane, ali šta će moći da se izvede zavisi od vremenskih prilika.

Jedinice Kopnene vojske prikazaće manevar i vatreno dejstvo savremenih borbenih sistema, oklopnih borbenih vozila, sredstava artiljerije i širok dijapazon pešadijskog naoružanja.

Prikaz na poligonu Pasuljanske livade pokazaće visok nivo sadejstva i vatrene moći dela jedinica Vojske Srbije i Policije u rešavanju kriznih situacija.

11.50 - Na Pasuljanskim livadama sve spremno za početak drugog dela vežbe „Odgovor 2021“

Na vatrene položaje na poligonu „Pasuljanske livade“ Vojska Srbije izvela je deo najsavremenijeg naoružanja i borbenih sistema kojima raspolaže kao i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Izuzetnu preciznost i vatrenu moć pokazaće artiljerijsko-raketni sistem za protivvazduhoplovnu odbranu „Pancir S1“, koji se smatra jednim od najsavremenijih PVO sistema svoje klase na svetu. Njegov zadatak biće uništavanje grupe neprijateljskih vazduhoplova topovima 30 milimetara.

Reč je o sistemu koji obezbeđuje uništenje širokog spektra ciljeva, male odrazne površine, brzine cilja do 1.000 metara u sekundi uključujući i masovne nalete u uslovima aktivnih i pasivnih smetnji na daljinama do 20 kilometara i visinama do 15 kilometara.

Vatrenu moć pokazaće i taktički hibridni artiljerijsko-raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva „Pasars“, proizvod domaće odbrambene industrije. Namenjen je za zaštitu snaga kopnene vojske od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora, a u pomoćnoj nameni i za dejstvo po ciljevima na zemlji. Scenario vežbe predviđa dejstvo ovog savremenog oruđa sasređenom paljbom po niskoletećim ciljevima u vazdušnom prostoru.

Modernizovani oklopno-izviđački automobili BRDM-2MS biće angažovani kao deo borbenog osiguranja i kao neposredna vatrena podrška jedinicama pešadije.

Vatrenu podršku u sastavu taktičkih i operativnih vatrenih grupa pružaće samohodni višecevni lanseri raketa „Plamen S“ i samohodne haubice 122 milimetra. Reč je o sredstvima koja su, zahvaljujući domaćem znanju osavremenjena i čija je efikasnost značajno povećana.

Tenkovi M-84 pripremaju se za gađanje ciljeva na srednjim i velikim daljinama topom 125 milimetara u kombinaciji sa odlučnim manevrom radi slamanja neprijateljske odbrane.

11.35 - Završen prvi deo vežbe „Odgovor 2021“ na poligonu „Orešac“

Na poligonu „Orešac“ završen je prvi deo Združeno-taktičke vežbe „Odgovor 2021“. Cilj složenog i dinamičnog segmenta vežbe na „Orešcu“ bio je prikaz osposobljenosti 72. brigade za specijalne operacije u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka tokom pripreme i izvođenja protivterorističke operacije, u sadejstvu sa snagama Ratnog vazduhoplovstva i PVO, 63. padobranskom brigadom i Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a Srbije po temi „Uništenje terorističke grupe i oslobađanje talaca”.

Na vežbi je učestvovalo više od 200 pripadnika Vojske Srbije i oko 100 pripadnika policije. Angažovano je osam vazduhoplova, 22 borbena vozila, sedam čamaca, dve bespilotne letelice, kao i druga savremena borbena i neborbena tehnika koju koriste specijalne jedinice.

Vežba je izvedena u tri dimenzije: na kopnu, u vazduhu i vodi, kroz pet sekvenci – izviđanje, posedanje linije blokade, napad na terorističke snage, oslobađanje talaca i evakuacija.

U prvom segmentu je prikazan rad izviđačkih timova na kopnu, vazduhu i vodi čiji je cilj bio da prikupe i pravovremeno dostave podatke o tačnoj lokaciji, razmeštaju i aktivnostima terorističke grupe. U tom cilju, specijalci Vojske Srbije i policije upotrebili su dronove, najsavremenije dnevno-noćne termovizijske kamere i laserske daljinomere sa mogućnošću prenosa slike na komandno mesto u realnom vremenu. Posmatrači su mogli da vide ubacivanje specijalnih timova helikopterom na vodenu površinu i njihovo dejstvo, kao i rad izviđačke patrole na vozilima tipa „hamer“.

U narednoj sekvenci predstavljene su borbene radnje i postupci posedanja linije blokade terorističkih snaga uz korišćenje borbenih vozila „miloš“ i „hamer“ u cilju sprečavanja izvlačenja i podrške desantnim snagama 63. padobranske brigade koji su se desantirali iz helikoptera Mi-17 sa visine od oko 2.000 metara.

Usledila je sekvenca napada na teorističke snage tokom koje je prikazana efikasnost manevra i razorna moć vatre naših specijalnih snaga. Napad je otpočeo dejstvom snajperskih parova. Nakon njihovog dejstva, vatru na grupne utvrđene ciljeve otvorile su posluge puškomitraljeza i posluge daljinski kontrolisane besposadne platforme „miloš”, koji vrše podršku i zaštitu specijalnih timova koji se desantiraju.

U nastavku izveden je helikopterski desant snaga za napad iz četiri helikoptera H145M. Nakon neutralisanja terorista u objektima realizovano je uvođenje timova na oklopnim vozilima kroz borbeni raspored i neutralisanje terorista po dubini koji su pokušavali izvlačenje.

Pretposlednja sekvenca završena je akcijom gonjenja grupe „terorista” koji su se izvukli iz blokade u pokušaju bekstva sa taocima. Dva tima specijalaca uz korišćenje oklopnih i specijalnih vozila izvršili su borbeno-taktičku radnju gonjenja i oslobađanja talaca iz autobusa.

Peta sekvenca vežbe na „Orešcu“ prikazala je angažovanje helikoptera H145M i Bel-212 u evakuaciji snaga koje su angažovane na zadatku uništenja terorističke grupe.

U svim sekvencama vežbe pokazana je spremnost, odlučnost i uvežbanost jedinica Vojske Srbije i policije da uspešno odgovore na sve rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

"Signal Avala!" - ovaj uzvik označio je početak vežbe uz dozvolu vrhovnog komandanta oružanih snaga, predsednika Srbije.

11:03 - Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić upravo je stigao na poligon „Orešac“ gde ga je dočekao počasni stroj Garde Vojske Srbije.

Vežbi prisustvuju i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, kao i direktor policije Vladimir Rebić i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Takođe, među visokim zvanicama je predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Na poligonu “Orešac“ biće prikazana sposobnost specijalnih jedinica Vojske Srbije i policije za izvođenje protivterorističke akcije i rešavanje talačke situacije.

Na „Pasuljanskim livadama“ jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Žandarmerije i Helikopterske jedinice MUP-a Srbije prikazaće postupke ojačane borbene grupe u odbrani s prelaskom u napad. Dejstvovaće lovačka i bombarderska avijacija, helikopteri i artiljerijsko-raketna sredstva protivvazduhoplovne odbrane. Jedinice Kopnene vojske prikazaće manevar i vatreno dejstvo savremenih oklopnih borbenih vozila, sredstava artiljerije i širok dijapazon pešadijskog naoružanja.

10.00 - Završnica Združeno taktičke vežbe „Odgovor 2021“ koju izvode pripadnici Vojske Srbije i policije biće izvedena danas na poligonima „Orešac“ i „Pasuljanske livade“. Prikaz na poligonu „Orešac“ počinje u 11 časova, a na poligonu „Pasuljanske livade“ u 12.30 časova.